Зеленський обговорив із послами ЄС ППО, санкції та вступ України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з усіма послами країн Європейського Союзу в Україні. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

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За словами глави держави, він говорив із дипломатами "багато питань".

Звісно, передусім готовність підтримувати Україну. ППО та співвиробництва, фінансова стійкість, вступ до ЄС та санкційний тиск проти росії за її війну - найголовніші напрями, по яких працюємо - зазначив Зеленський.

Він додав, що найближчим часом "буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці".

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За інформацією Bloomberg, Європейський Союз відхилив прохання України прискорити виплату кредитних коштів для покриття непередбаченого дефіциту у фінансуванні військових потреб на поточний рік.

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