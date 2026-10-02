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Зеленський обговорив із послами ЄС ППО, санкції та вступ України

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Зеленський зустрівся з послами країн ЄС і обговорив підтримку України, ППО, фінанси, вступ до ЄС та санкції проти росії. Незабаром планують нові координаційні зустрічі.

Зеленський обговорив із послами ЄС ППО, санкції та вступ України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з усіма послами країн Європейського Союзу в Україні. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, він говорив із дипломатами "багато питань".

Звісно, передусім готовність підтримувати Україну. ППО та співвиробництва, фінансова стійкість, вступ до ЄС та санкційний тиск проти росії за її війну - найголовніші напрями, по яких працюємо

- зазначив Зеленський.

Він додав, що найближчим часом "буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці".

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, Європейський Союз відхилив прохання України прискорити виплату кредитних коштів для покриття непередбаченого дефіциту у фінансуванні військових потреб на поточний рік.

ЄС і Україна погодили фінансування оборонних та бюджетних потреб на 2026 рік - офіційна заява та деталі01.10.26, 18:21 • 3412 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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