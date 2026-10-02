Зеленский обсудил с послами ЕС ПВО, санкции и вступление Украины

Президент Владимир Зеленский провёл встречу со всеми послами стран Европейского союза в Украине. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, он обсудил с дипломатами «много вопросов».

Конечно, прежде всего готовность поддерживать Украину. ПВО и совместное производство, финансовая устойчивость, вступление в ЕС и санкционное давление на Россию за её войну — главные направления, по которым работаем — отметил Зеленский.

Он добавил, что в ближайшее время «будет больше таких координационных форматов по внешней политике».

Напомним

По информации Bloomberg, Европейский союз отклонил просьбу Украины ускорить выплату кредитных средств для покрытия непредвиденного дефицита в финансировании военных потребностей на текущий год.

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