Зеленский обсудил с послами ЕС ПВО, санкции и вступление Украины
Киев • УНН
Зеленский встретился с послами стран ЕС и обсудил поддержку Украины, ПВО, финансы, вступление в ЕС и санкции против России. Вскоре планируются новые координационные встречи.
Президент Владимир Зеленский провёл встречу со всеми послами стран Европейского союза в Украине. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам главы государства, он обсудил с дипломатами «много вопросов».
Конечно, прежде всего готовность поддерживать Украину. ПВО и совместное производство, финансовая устойчивость, вступление в ЕС и санкционное давление на Россию за её войну — главные направления, по которым работаем
Он добавил, что в ближайшее время «будет больше таких координационных форматов по внешней политике».
Напомним
По информации Bloomberg, Европейский союз отклонил просьбу Украины ускорить выплату кредитных средств для покрытия непредвиденного дефицита в финансировании военных потребностей на текущий год.
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