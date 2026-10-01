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Украина и Европейский союз определили источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает УНН.

Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также подтвердили меры, необходимые для обеспечения их своевременного предоставления. Что касается 2027 года, мы договорились оперативно приступить к выделению 45 млрд евро в рамках Кредита в поддержку Украины с учетом установленных условий. Мы также начнем работу по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей - говорится в заявлении.

Отмечается, что все стороны согласились с тем, что другие партнеры также должны выполнять свои финансовые обязательства и активизировать свои усилия с учетом значительных вызовов, стоящих перед Украиной, а также договорились проводить ежемесячные встречи для координации наших совместных усилий.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.