$44.680.1850.720.21
ukenru
16:10 • 4242 просмотра
Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 — Зеленский (видео)Video
14:54 • 13595 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
14:32 • 11793 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
12:45 • 16300 просмотра
Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор
Эксклюзив
12:29 • 24295 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
11:41 • 21571 просмотра
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 36502 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 09:17 • 26408 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
1 октября, 08:00 • 24840 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
1 октября, 07:56 • 23105 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
56%
758мм
Популярные новости
В Калифорнии запретили детские браки, которые до сих пор разрешены в 32 штатах США1 октября, 07:04 • 8154 просмотра
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo1 октября, 10:07 • 22955 просмотра
В сети сообщили о покушении на сооснователя Fire Point - Штилерман отреагировал11:22 • 7526 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 6390 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 5014 просмотра
публикации
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине14:54 • 13583 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
12:29 • 24287 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 36499 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 58758 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 50382 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Венгрия
Реклама
УНН Lite
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto16:41 • 198 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы15:10 • 4266 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 5214 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 6592 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 62528 просмотра
Актуальное
ATACMS
Хранитель
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29

ЕС и Украина согласовали финансирование оборонных и бюджетных потребностей на 2026 год — официальное заявление и детали

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Украина и ЕС согласовали источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей на 2026 год. На 2027 год планируют выделить 45 млрд евро.

ЕС и Украина согласовали финансирование оборонных и бюджетных потребностей на 2026 год — официальное заявление и детали
Фото иллюстративное

Украина и Европейский союз определили источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает УНН

Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также подтвердили меры, необходимые для  обеспечения их своевременного предоставления. Что касается 2027 года, мы договорились оперативно приступить к выделению 45 млрд евро в рамках Кредита в поддержку Украины с учетом установленных условий. Мы также начнем работу по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей 

- говорится в заявлении. 

Отмечается, что все стороны согласились с тем, что другие партнеры также должны выполнять свои финансовые обязательства и активизировать свои усилия с учетом значительных вызовов, стоящих перед Украиной, а также договорились проводить ежемесячные встречи для координации наших совместных усилий.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина