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Україна і Європейський Союз визначили джерела фінансування бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Про це йдеться у заяві Європейської комісії, передає УНН.

Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили джерела фінансування бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили заходи, необхідні для забезпечення їх своєчасного надання. Щодо 2027 року ми домовилися оперативно приступити до виділення 45 млрд євро в рамках Кредиту на підтримку України, з урахуванням встановлених умов. Ми також розпочнемо роботу з визначення додаткових бюджетних та оборонних потреб - йдеться у заяві.

Зазначається, що усі сторони погодилися, що інші партнери також повинні виконувати свої фінансові зобов’язання та активізувати свої зусилля з огляду на значні виклики, перед якими стоїть Україна, а також домовилися проводити щомісячні зустрічі для координації наших спільних зусиль.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про "хороші результати" діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках.