российский дрон ударил по частному сектору Запорожья: из-под завалов достали двух человек

российские войска в ночь на субботу, 12 сентября, ударили беспилотником по частному сектору Запорожья. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, под завалами могут находиться люди.

российский беспилотник ударил по частному сектору. Возникли пожары, есть разрушения - констатировал Федоров.

Впоследствии в Воздушных силах предупредили об угрозе ударного БпЛА южнее Запорожья.

Позже Федоров рассказал, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье достали двух человек. Сейчас пострадавших обследуют медики.

Напомним

В ночь на понедельник, 7 сентября, враг атаковал Запорожье беспилотниками.

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