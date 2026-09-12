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Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человек

Киев • УНН

 • 922 просмотра

В результате атаки дрона на частный сектор Запорожья погиб как минимум один человек. Ночью россияне ударили по городу ударным беспилотником.

Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человек

В результате вражеской атаки в ночь на субботу, 12 сентября, погиб как минимум один человек. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он также обнародовал видео последствий вражеской атаки на Запорожье.

В 0:33 Воздушные силы предупредили об ударном БПЛА, который двигался на Запорожье с запада.

Напомним

российские войска в ночь на субботу, 12 сентября, ударили беспилотником по частному сектору Запорожья. Как сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, под завалами могут находиться люди.

Впоследствии он рассказал, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье достали двух человек.

В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница08.09.26, 14:45 • 3642 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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