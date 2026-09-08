Удары хуситов по Саудовской Аравии - 73 раненых, суда в Красном море заблокированы

Десятки людей получили ранения в результате нападения поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию. В результате атак были поражены несколько саудовских городов, сообщает CNN, передает УНН.

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По меньшей мере 73 человека, среди которых женщины и дети, получили ранения. По данным СМИ, хуситы нанесли удары по "гражданским и экономическим объектам" в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран - все они расположены на западе Саудовской Аравии.

Хуситы также объявили блокаду саудовских судов, следующих по Красному морю, - жизненно важному выходу для экспорта нефти королевства, поскольку Иран пытается заблокировать Ормузский пролив. Кроме того, они нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам на побережье Красного моря, принадлежащим саудовскому нефтяному гиганту "Арамко".

Помимо атак беспилотников и ракет хуситов, направленных против Саудовской Аравии, в последние недели в Йемене вспыхнули наземные бои между хуситами и силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Хуситы применяли баллистические ракеты и беспилотники во время ударов по порту Моха, который контролируется правительственными силами.

Последние атаки хуситов свидетельствуют о том, что боевики готовы расширить конфликт, несмотря на значительную мобилизацию саудовских войск вблизи границы с теми районами Йемена, которые удерживают боевики.

Порт Моха в Йемене прекратил работу после более чем 25 ударов хуситов