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Хуситы захватили Моху, мировые энергетические потоки под угрозой - Reuters

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Хуситы захватили портовый город Моха в Йемене и усилили влияние над проливом Баб-эль-Мандеб. Это произошло спустя некоторое время после заявления Дональда Трампа относительно ситуации в регионе.

Хуситы захватили Моху, мировые энергетические потоки под угрозой - Reuters

В четверг, 10 сентября, боевики-хуситы захватили контроль над портовым городом Моха в Йемене. Это ставит под угрозу мировые энергетические потоки, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это произошло через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп заявил, что ожидает завершения войны после промежуточных выборов.

Четыре военных источника правительства Йемена сообщили, что хуситы усилили свое влияние над проливом Баб-эль-Мандеб - южным выходом из Красного моря и одним из важнейших в мире морских путей - и начали наносить удары по стратегическим островам Ханиш.

В то же время официальный Тегеран отрицает свои связи с хуситами, заявив, что "не имеет к ним отношения".

Дополнительно

Пролив Баб-эль-Мандеб, или "Ворота слез" (названный так из-за опасных условий судоходства), расположен между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути и Эритреей на африканском побережье. Как отмечает Reuters, это делает данный пролив важной добычей для хуситов, которые контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена и значительную часть севера страны.

Это один из важнейших в мире маршрутов для транспортировки сырой нефти и топлива из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал на египетском побережье Красного моря, а также для товаров, направляющихся в Азию, в частности российской нефти.

Напомним

Порт Моха на побережье Красного моря в Йемене приостановил коммерческую и морскую деятельность после серии ракетных атак хуситов.

Евгений Устименко

Новости Мира
Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Азия
Йемен