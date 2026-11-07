Фінляндія вивчає можливість використання протитанкових перешкод за зразком українських, щоб зміцнити свій кордон із росією, прагнучи посилити оборону на східному фланзі НАТО проти супротивника, який стрімко переозброюється. Про це виданню Bloomberg заявив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Велімакі, передає УНН.

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Велімакі зазначив у інтерв’ю, що росія вже почала відновлювати свій військовий потенціал, навіть попри те, що її повномасштабне вторгнення в Україну вступає у п’ятий рік.

"У цьому конфлікті сили Києва використовували розгалужені оборонні лінії та протитанкові загородження, щоб уповільнити нападників. Жодна зі сторін не знайшла надійного способу прорвати їх і відновити великомасштабні пересування та маневри", - зазначив Велімакі.

Фінляндія, яка має спільний кордон з росією протяжністю 1 340 кілометрів, що становить приблизно половину сухопутного кордону НАТО з цією країною, мусить з’ясувати, як споруди, подібні до тих, що використовуються в Україні, витримають суворі північні погодні умови.

"Умови у Фінляндії є більш складними. Якщо ми збудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб навколишнє середовище перетворило їх на штучні водойми?", - зазначив Велімакі.

За його словами, зусилля росії щодо поповнення своїх запасів озброєння починають давати певні результати: на склади доставляються танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не має можливості запобігти цьому переозброєнню. Натомість метою є стримування росії шляхом переконання її військових у тому, що напад зазнає поразки, сказав він.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на створення такого бар’єру, щоб росія не пішла далі, незалежно від того, чи йдеться про альянс, чи про Фінляндію", - сказав Велімакі.

Він додав, що коли розпочалася війна в Україні, Фінляндія підвищила рівень готовності та протягом двох років провела курси підвищення кваліфікації для 60 000 осіб. Також швидко почали поповнювати запаси найважливішого військового майна.

Зараз Фінляндія проводить реорганізацію своїх сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років і охоплюватиме оснащення, структуру військ, боєготовність та здатність до тривалої бойової дії.

Нагадаємо

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування. Роботу над реалізацією співпраці на офіційному рівні розпочали минулого тижня.