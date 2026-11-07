$45.4451.04
ukenru
09:59 • 6178 перегляди
росія тричі за ніч атакувала об'єкт Нафтогазу
09:50 • 7866 перегляди
Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні
07:49 • 13449 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі
06:59 • 13375 перегляди
росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР
06:30 • 13812 перегляди
У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний містPhotoVideo
7 листопада, 04:30 • 20215 перегляди
Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп
6 листопада, 23:19 • 34311 перегляди
Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
6 листопада, 22:17 • 30163 перегляди
Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
6 листопада, 21:15 • 21760 перегляди
У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
6 листопада, 20:32 • 22036 перегляди
Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки7 листопада, 01:19 • 19308 перегляди
Збірна України з хокею вдруге перемогла на Європейському кубку наційVideo7 листопада, 01:50 • 12150 перегляди
"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу7 листопада, 02:52 • 13913 перегляди
4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"07:18 • 13384 перегляди
Зеленський: рф запустила 36 балістичних ракет, вдарила по з'єднуючих Київ з АЕС підстанціяхPhotoVideo08:41 • 10136 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 26017 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 40105 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 31624 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 56332 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 56296 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Меланія Трамп
Джей Ді Венс
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Південний міст (Київ)
Реклама
УНН Lite
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo08:57 • 3520 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 18996 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 17896 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 22056 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф6 листопада, 14:12 • 22690 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Су-34
Falcon 9

Фінляндія розглядає можливість встановлення танкових загороджень за зразком України на тлі переозброєння рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Фінляндія оцінює український досвід укріплення 1 340-кілометрового кордону з Росією. Перешкоди мають витримати суворі північні умови.

Фінляндія розглядає можливість встановлення танкових загороджень за зразком України на тлі переозброєння рф - ЗМІ

Фінляндія вивчає можливість використання протитанкових перешкод за зразком українських, щоб зміцнити свій кордон із росією, прагнучи посилити оборону на східному фланзі НАТО проти супротивника, який стрімко переозброюється. Про це виданню Bloomberg заявив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Велімакі, передає УНН

Деталі

Велімакі зазначив у інтерв’ю, що росія вже почала відновлювати свій військовий потенціал, навіть попри те, що її повномасштабне вторгнення в Україну вступає у п’ятий рік.

"У цьому конфлікті сили Києва використовували розгалужені оборонні лінії та протитанкові загородження, щоб уповільнити нападників. Жодна зі сторін не знайшла надійного способу прорвати їх і відновити великомасштабні пересування та маневри", - зазначив Велімакі.

Фінляндія, яка має спільний кордон з росією протяжністю 1 340 кілометрів, що становить приблизно половину сухопутного кордону НАТО з цією країною, мусить з’ясувати, як споруди, подібні до тих, що використовуються в Україні, витримають суворі північні погодні умови.

"Умови у Фінляндії є більш складними. Якщо ми збудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб навколишнє середовище перетворило їх на штучні водойми?", - зазначив Велімакі. 

За його словами, зусилля росії щодо поповнення своїх запасів озброєння починають давати певні результати: на склади доставляються танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не має можливості запобігти цьому переозброєнню. Натомість метою є стримування росії шляхом переконання її військових у тому, що напад зазнає поразки, сказав він.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на створення такого бар’єру, щоб росія не пішла далі, незалежно від того, чи йдеться про альянс, чи про Фінляндію", - сказав Велімакі.

Він додав, що коли розпочалася війна в Україні, Фінляндія підвищила рівень готовності та протягом двох років провела курси підвищення кваліфікації для 60 000 осіб. Також швидко почали поповнювати запаси найважливішого військового майна. 

Зараз Фінляндія проводить реорганізацію своїх сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років і охоплюватиме оснащення, структуру військ, боєготовність та здатність до тривалої бойової дії. 

Нагадаємо 

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування. Роботу над реалізацією співпраці на офіційному рівні розпочали минулого тижня. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Ядерна зброя
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Т-90
НАТО
Фінляндія
Україна