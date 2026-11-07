Финляндия изучает возможность использования противотанковых препятствий по образцу украинских, чтобы укрепить свою границу с россией, стремясь усилить оборону на восточном фланге НАТО против противника, который стремительно перевооружается. Об этом изданию Bloomberg заявил командующий финской армией генерал-лейтенант Пасси Велимаки, передает УНН.

Детали

Велимаки отметил в интервью, что россия уже начала восстанавливать свой военный потенциал, несмотря даже на то, что ее полномасштабное вторжение в Украину вступает в пятый год.

"В этом конфликте силы Киева использовали разветвленные линии обороны и противотанковые заграждения, чтобы замедлить нападающих. Ни одна из сторон не нашла надежного способа прорвать их и восстановить широкомасштабные передвижения и маневры", — отметил Велимаки.

Финляндия, имеющая общую границу с россией протяженностью 1 340 километров, что составляет примерно половину сухопутной границы НАТО с этой страной, должна выяснить, как сооружения, подобные используемым в Украине, выдержат суровые северные погодные условия.

"Условия в Финляндии более сложные. Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или установим препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, чтобы окружающая среда превратила их в искусственные водоемы?", — отметил Велимаки.

По его словам, усилия россии по пополнению своих запасов вооружения начинают приносить определенные результаты: на склады доставляются танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Финляндия не имеет возможности предотвратить это перевооружение. Вместо этого целью является сдерживание россии путем убеждения ее военных в том, что нападение потерпит поражение, сказал он.

"Все, что мы делаем сейчас, направлено на создание такого барьера, чтобы россия не пошла дальше, независимо от того, идет ли речь об альянсе или о Финляндии", — сказал Велимаки.

Он добавил, что когда началась война в Украине, Финляндия повысила уровень готовности и в течение двух лет провела курсы повышения квалификации для 60 000 человек. Также быстро начали пополнять запасы важнейшего военного имущества.

Сейчас Финляндия проводит реорганизацию своих сухопутных войск, которая продлится до конца 2030-х годов и будет включать оснащение, структуру войск, боеготовность и способность к длительным боевым действиям.

Напомним

Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Работу над реализацией сотрудничества на официальном уровне начали на прошлой неделе.