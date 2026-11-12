Зеленский призвал Европу перекрыть России поставки компонентов для оружия

Президент Владимир Зеленский призывает европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию и ограничить поставки ей оборудования и компонентов для производства оружия. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает УНН.

По словам главы государства, речь идет, в частности, о деталях для баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи.

Просим всех наших партнеров в Европе и в мире сосредоточиться на этом: необходимо ограничивать российское производство оружия, и это один из лучших способов подтолкнуть Россию к настоящим шагам к миру

Он отметил работу европейских партнеров по введению санкций, но подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. По его мнению, ограничения должны касаться не только отдельных российских граждан и структур, которые работают на систему Владимира Путина, но и компаний, через которые Россия получает необходимые для военного производства товары.

Это касается как индивидуальных санкций против российских субъектов, которые работают на Путина, на его систему, так и бизнесов, через которые Россия получает дефицитные компоненты, получает оборудование, станки для производства оружия, в частности баллистических ракет, ударных беспилотников, систем связи