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Зеленский призвал Европу перекрыть России поставки компонентов для оружия

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России и ограничить поставки компонентов для ракет, дронов и систем связи. Он подчеркнул, что санкции должны охватить компании-поставщики.

Зеленский призвал Европу перекрыть России поставки компонентов для оружия

Президент Владимир Зеленский призывает европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию и ограничить поставки ей оборудования и компонентов для производства оружия. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает УНН.

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По словам главы государства, речь идет, в частности, о деталях для баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи.

Просим всех наших партнеров в Европе и в мире сосредоточиться на этом: необходимо ограничивать российское производство оружия, и это один из лучших способов подтолкнуть Россию к настоящим шагам к миру

- сказал Зеленский.

Он отметил работу европейских партнеров по введению санкций, но подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. По его мнению, ограничения должны касаться не только отдельных российских граждан и структур, которые работают на систему Владимира Путина, но и компаний, через которые Россия получает необходимые для военного производства товары.

Это касается как индивидуальных санкций против российских субъектов, которые работают на Путина, на его систему, так и бизнесов, через которые Россия получает дефицитные компоненты, получает оборудование, станки для производства оружия, в частности баллистических ракет, ударных беспилотников, систем связи

- заявил Президент.

Напомним

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна совместно противостоять более агрессивным гибридным действиям России. Он призвал усилить санкции и поддержку Украины.

Европа не поддерживает снятие санкций с россии из-за Diesel Deal - Зеленский17.10.26, 15:33 • 13463 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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