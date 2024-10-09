До 6 років за ґратами засудили жінку, яка на замовлення спалила авто військового
Київ • УНН
На Кіровоградщині жінку засудили до 6 років ув'язнення за підпал автомобіля військовослужбовця Нацгвардії. Вона отримала завдання через Telegram-спільноту і мала отримати 10 тис. грн за підпал.
До шести років за ґратами засудили жінку, яка спалила автівку військовослужбовця на Кіровоградщині. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Прокурори у суді довели, що засуджена приєдналася до однієї зі спільнот у Telegram. Там отримала пропозицію за гроші здійснювати у місті підпали майна військових та погодилася з метою заробітку.
На виконання завдання вона підпалила автомобіль Mitsubishi L200, який використовувався під час служби військовослужбовцем Нацгвардії України. За це їй обіцяли надати грошову винагороду у розмірі 10 тис грн
Інцидент стався 30 червня 2024 року пізно ввечері, коли нацгвардієць повернувся додому.
Інцидент стався 30 червня 2024 року пізно ввечері, коли нацгвардієць повернувся додому. За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури мешканку Олександрії визнано винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань в особливий період та пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України)
Нагадаємо
П’ятьом мешканцям Києва, яких підозрюють у підпалі автівок військовослужбовців повідомили про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ.