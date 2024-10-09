До 6 років за ґратами засудили жінку, яка на замовлення спалила авто військового

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54795 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103458 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141704 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117336 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109564 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113998 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139549 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75197 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83651 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177333 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 26568 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31577 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30636 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22241 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34646 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141704 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139549 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177333 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516070 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5890 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30636 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31577 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35079 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59084 перегляди
Актуальне
До 6 років за ґратами засудили жінку, яка на замовлення спалила авто військового

До 6 років за ґратами засудили жінку, яка на замовлення спалила авто військового

Київ • УНН

 • 16146 перегляди

На Кіровоградщині жінку засудили до 6 років ув'язнення за підпал автомобіля військовослужбовця Нацгвардії. Вона отримала завдання через Telegram-спільноту і мала отримати 10 тис. грн за підпал.

До шести років за ґратами засудили жінку, яка спалила автівку військовослужбовця на Кіровоградщині. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори у суді довели, що засуджена приєдналася до однієї зі спільнот у Telegram. Там отримала пропозицію за гроші здійснювати у місті підпали майна військових та погодилася з метою заробітку.

На виконання завдання вона підпалила автомобіль Mitsubishi L200, який використовувався під час служби військовослужбовцем Нацгвардії України. За це їй обіцяли надати грошову винагороду у розмірі 10 тис грн

Інцидент стався 30 червня 2024 року пізно ввечері, коли нацгвардієць повернувся додому.

Інцидент стався 30 червня 2024 року пізно ввечері, коли нацгвардієць повернувся додому. За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури мешканку Олександрії визнано винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань в особливий період та пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України)

- резюмували в Офісі генпрокурора. 

Нагадаємо

П’ятьом мешканцям Києва, яких підозрюють у підпалі автівок військовослужбовців повідомили про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
kirovohradska-oblastКіровоградська область
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
natsionalna-hvardiia-ukrainyНаціональна гвардія України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
oleksandriiaОлександрія
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35