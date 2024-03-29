В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

На Кировоградщине в городе Александрия срочно ввели графики аварийных отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление городского головы города Сергея Кузьменко.

Детали

Отмечается, что решение приняло "Укрэнерго" из-за значительных повреждений энергосистемы.

Графики аварийных отключений электроэнергии срочно ввели в Александрии с 14:40. Такое решение приняло "Укрэнерго" из-за ударов по энергосистеме Украины - заявил Кузьменко в своем Telegram-канале.

Напомним

В Укрэнерго предупредили, что из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и Харьковской области. Однако, возможны ограничения еще в двух регионах.