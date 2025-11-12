$42.010.06
14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6614 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10491 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15259 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33812 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59005 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79224 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122371 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56029 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84204 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122371 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции

Киев • УНН

 10506 просмотра

На стадионе КСК "Ника" во время матча "Александрия" – "Полесье" болельщики жгли файеры и повредили сиденья. Полиция установила причастных, среди которых несовершеннолетние и взрослый.

Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции

В воскресенье, 9 ноября, на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия во время матча 12 тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Полесьем", болельщики начали жечь файеры. Как сообщили УНН в ГУНП Украины в Кировоградской области, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. В настоящее время правоохранители установили лиц, причастных к правонарушению.

Детали

9 ноября во время футбольного матча между командами ФК "Александрия" и ФК "Полесье", проходившего на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. Полицейские установили лиц, причастных к правонарушению, среди них - граждане 2005, 2010 и 2011 годов рождения. На родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 3 ст. 184 КУоАП, а совершеннолетний нарушитель привлечен к ответственности по ст. 173 КУоАП. Полиция и в дальнейшем будет обеспечивать общественную безопасность во время проведения спортивных мероприятий и призывает болельщиков соблюдать правопорядок

- сообщила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Рябошапка.

Перед этим, 24 октября во время поединка "Александрия" - "Эпицентр" на 78-й минуте болельщики также зажгли файеры, из-за чего стадион окутал густой дым, вследствие чего арбитру Артему Михайлюку пришлось даже приостановить матч.

8 ноября ультрас "Александрии" сообщили, что футбольный клуб обратился с заявлением в Александрийский районный отдел полиции ГУНП в Кировоградской области относительно действий определенных болельщиков.

Как сообщила Рябошапка, в полицию действительно поступало обращение от представителей футбольного клуба "Александрия".

По данному факту был составлен административный материал по ст. 195-6 КУоАП (нарушение установленных правил использования пиротехнических средств) в отношении лица, применившего дымовую шашку

- отметила пресс-секретарь.

Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба 11.11.25, 16:28

Павел Башинский

СпортКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Кировоградская область
Александрия