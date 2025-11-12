Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
Киев • УНН
На стадионе КСК "Ника" во время матча "Александрия" – "Полесье" болельщики жгли файеры и повредили сиденья. Полиция установила причастных, среди которых несовершеннолетние и взрослый.
В воскресенье, 9 ноября, на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия во время матча 12 тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Полесьем", болельщики начали жечь файеры. Как сообщили УНН в ГУНП Украины в Кировоградской области, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. В настоящее время правоохранители установили лиц, причастных к правонарушению.
Детали
9 ноября во время футбольного матча между командами ФК "Александрия" и ФК "Полесье", проходившего на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. Полицейские установили лиц, причастных к правонарушению, среди них - граждане 2005, 2010 и 2011 годов рождения. На родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 3 ст. 184 КУоАП, а совершеннолетний нарушитель привлечен к ответственности по ст. 173 КУоАП. Полиция и в дальнейшем будет обеспечивать общественную безопасность во время проведения спортивных мероприятий и призывает болельщиков соблюдать правопорядок
Перед этим, 24 октября во время поединка "Александрия" - "Эпицентр" на 78-й минуте болельщики также зажгли файеры, из-за чего стадион окутал густой дым, вследствие чего арбитру Артему Михайлюку пришлось даже приостановить матч.
8 ноября ультрас "Александрии" сообщили, что футбольный клуб обратился с заявлением в Александрийский районный отдел полиции ГУНП в Кировоградской области относительно действий определенных болельщиков.
Как сообщила Рябошапка, в полицию действительно поступало обращение от представителей футбольного клуба "Александрия".
По данному факту был составлен административный материал по ст. 195-6 КУоАП (нарушение установленных правил использования пиротехнических средств) в отношении лица, применившего дымовую шашку
