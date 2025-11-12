Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции

В воскресенье, 9 ноября, на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия во время матча 12 тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Полесьем", болельщики начали жечь файеры. Как сообщили УНН в ГУНП Украины в Кировоградской области, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. В настоящее время правоохранители установили лиц, причастных к правонарушению.

9 ноября во время футбольного матча между командами ФК "Александрия" и ФК "Полесье", проходившего на стадионе КСК "Ника" в городе Александрия, отдельные болельщики местного клуба допустили нарушение общественного порядка - использовали дымовые шашки и повредили сиденья на трибунах. Полицейские установили лиц, причастных к правонарушению, среди них - граждане 2005, 2010 и 2011 годов рождения. На родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 3 ст. 184 КУоАП, а совершеннолетний нарушитель привлечен к ответственности по ст. 173 КУоАП. Полиция и в дальнейшем будет обеспечивать общественную безопасность во время проведения спортивных мероприятий и призывает болельщиков соблюдать правопорядок