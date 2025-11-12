Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
Київ • УНН
На стадіоні КСК "Ніка" під час матчу "Олександрія" – "Полісся" вболівальники палили фаєри та пошкодили сидіння. Поліція встановила причетних, серед яких неповнолітні та дорослий.
У неділю, 9 листопада, на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія під час матчу 12 туру Української Прем’єр-ліги між "Олександрією" та Полісся", вболівальники почали палити фаєри. Як повідомили УНН в ГУНП України у Кіровоградській області, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Наразі правоохоронці встановили осіб, причетних до правопорушення.
Деталі
9 листопада під час футбольного матчу між командами ФК "Олександрія" та ФК "Полісся", що проходив на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Поліцейські встановили осіб, причетних до правопорушення, серед них - громадяни 2005, 2010 та 2011 років народження. На батьків неповнолітніх складено адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 184 КУпАП, а повнолітнього порушника притягнуто до відповідальності за ст. 173 КУпАП. Поліція й надалі забезпечуватиме публічну безпеку під час проведення спортивних заходів і закликає вболівальників дотримуватися правопорядку
Перед цим, 24 жовтня під час поєдинку "Олександрія" - "Епіцентр" на 78-й хвилині вболівальники також запалили фаєри, через що стадіон окутав густий дим, внаслідок чого арбітру Артему Михайлюку довелося навіть призупинити матч.
8 листопада ультрас "Олександрії" повідомили, що футбольний клуб звернувся із заявою до Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо дій певних вболівальників.
Як повідомила Рябошапка, до поліції дійсно надходило звернення від представників футбольного клубу "Олександрія".
За цим фактом було складено адміністративний матеріал за ст. 195-6 КУпАП (порушення встановлених правил використання піротехнічних засобів) стосовно особи, яка застосувала димову шашку
