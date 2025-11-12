Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції

У неділю, 9 листопада, на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія під час матчу 12 туру Української Прем’єр-ліги між "Олександрією" та Полісся", вболівальники почали палити фаєри. Як повідомили УНН в ГУНП України у Кіровоградській області, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Наразі правоохоронці встановили осіб, причетних до правопорушення.

9 листопада під час футбольного матчу між командами ФК "Олександрія" та ФК "Полісся", що проходив на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Поліцейські встановили осіб, причетних до правопорушення, серед них - громадяни 2005, 2010 та 2011 років народження. На батьків неповнолітніх складено адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 184 КУпАП, а повнолітнього порушника притягнуто до відповідальності за ст. 173 КУпАП. Поліція й надалі забезпечуватиме публічну безпеку під час проведення спортивних заходів і закликає вболівальників дотримуватися правопорядку