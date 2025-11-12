$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20641 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50188 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46751 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50072 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47927 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43937 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59869 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132016 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50745 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69571 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45835 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65155 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132017 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13253 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23088 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22557 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61802 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62015 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції

Київ • УНН

 • 47941 перегляди

На стадіоні КСК "Ніка" під час матчу "Олександрія" – "Полісся" вболівальники палили фаєри та пошкодили сидіння. Поліція встановила причетних, серед яких неповнолітні та дорослий.

Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції

У неділю, 9 листопада, на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія під час матчу 12 туру Української Прем’єр-ліги між "Олександрією" та Полісся", вболівальники почали палити фаєри. Як повідомили УНН в ГУНП України у Кіровоградській області, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Наразі правоохоронці встановили осіб, причетних до правопорушення.

Деталі

9 листопада під час футбольного матчу між командами ФК "Олександрія" та ФК "Полісся", що проходив на стадіоні КСК "Ніка" у місті Олександрія, окремі вболівальники місцевого клубу допустили порушення публічного порядку - використовували димові шашки та пошкодили сидіння на трибунах. Поліцейські встановили осіб, причетних до правопорушення, серед них - громадяни 2005, 2010 та 2011 років народження. На батьків неповнолітніх складено адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 184 КУпАП, а повнолітнього порушника притягнуто до відповідальності за ст. 173 КУпАП. Поліція й надалі забезпечуватиме публічну безпеку під час проведення спортивних заходів і закликає вболівальників дотримуватися правопорядку

- повідомила речниця поліції регіону Тетяна Рябошапка.

Перед цим, 24 жовтня під час поєдинку "Олександрія" - "Епіцентр" на 78-й хвилині вболівальники також запалили фаєри, через що стадіон окутав густий дим, внаслідок чого арбітру Артему Михайлюку довелося навіть призупинити матч.

8 листопада ультрас "Олександрії" повідомили, що футбольний клуб звернувся із заявою до Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо дій певних вболівальників.

Як повідомила Рябошапка, до поліції дійсно надходило звернення від представників футбольного клубу "Олександрія".

За цим фактом було складено адміністративний матеріал за ст. 195-6 КУпАП (порушення встановлених правил використання піротехнічних засобів) стосовно особи, яка застосувала димову шашку

- зазначила речниця.

Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу 11.11.25, 16:28 • 132017 переглядiв

Павло Башинський

СпортКримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Кіровоградська область
Олександрія