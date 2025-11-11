Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу

В українському футболі розгортається черговий скандал - керівництво "Олександрії" з Кіровоградщини написало заяву на власний ультрас через використання піротехніки під час матчу проти "Епіцентру". В ультрас клубу заявили, що причини "конфлікту" насправді в іншому - клуб не бажає йти на пряме спілкування із фанатами, аби в середині вирішити усі проблемні питання, пише УНН.

Що передувало?

П’ятниця, 24 жовтня, початок чергового - 10 туру Української Прем’єр-ліги, який відкривають матчем на стадіоні "Ніка", куди до місцевої "Олександрії завітав "Епіцентр" із Кам’янець-Подільський.

Поєдинок, який завершився поразкою для "Олександрії", запам’ятався не футбольною боротьбою, чи яскравими голами, а штрафом для "містян".

На 78-й ультрас "Олександрії" запалили фаєри, через що стадіон окутав густий дим, внаслідок чого арбітру Артему Михайлюку довелося навіть призупинити матч.

Момент із запалом фаєрів

Уже 31 жовтня Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс низку рішень, яке, зокрема стосувалося і "Олександрії".

"Розглянувши матеріали щодо матчу 10-го туру VBET Української Премʼєр-ліги ФК "Олександрія" (Олександрія) - ФК "Епіцентр" (Камʼянець-Подільський), що відбувся 24 жовтня 2025 року, зобов’язав ФК "Олександрія" (Олександрія) провести наступний домашній матч із частково закритими секторами, а саме - сектором 10 (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 20 (двадцяти) одиниць), у разі повторності даного порушення до клубу можуть бути застосовані інші нефінансові санкції, у тому числі проведення матчу/матчів без уболівальників; зобов’язав ФК "Олександрія" (Олександрія) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень (за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу) та обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 гривень (за повторну неявку футболістів ФК "Олександрія" (Олександрія) на флеш-інтервʼю)", - йдеться у рішенні КДК.

Реакція клубу

Керівництво "Олександрії" після штрафу звернулося до вболівальників із заявою, у якій закликало вболівальників бути "підтримкою, а не фінансовим тягарем".

"Це вже не перші порушення за використання піротехніки і штрафи для нашого клубу. Ці систематичні штрафи та великі суми за провину окремих осіб лягають важким фінансовим тягарем на клубний бюджет. Надалі, як зазначає КДК УАФ, у випадку повторних порушень, "Олександрія" може взагалі залишитися без підтримки вболівальників на трибунах. Зрештою, ми не можемо і не хочемо уявити "Олександрію" без її палких фанатів. Ми розраховуємо на кожного з вас, адже ви – наш дванадцятий гравець. Але справжня підтримка – це, перш за все, відповідальність та повага до клубу, який ви любите. Ми разом на полі та за його межами. Ваша підтримка має бути нашою силою, а не фінансовим тягарем", - заявили в клубі.

Подальший розвиток подій

Неділя, 9 листопада, - 12 тур УПЛ. "Олександрія" на своєму стадіоні приймає житомирське "Полісся", у якому розгромно поступається - 3:0. Голи на свій рахунок записали Микола Гайдучик, Едуард Сарапій та Олександр Назаренко.

Днем раніше, 8 листопада, ультрас "Олександрії" виходить із заявою, у якій стверджується, що футбольний клуб звернувся із заявою до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

"Виклик приймаємо", - йдеться в заяві вболівальників.

УНН звернувся до Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області за коментарем, проте наразі відповіді не отримав.

"24 жовтня 2025 року о 15:30 на КСК "Ніка" у місті Олександрія Кіровоградської області відбувся матч 10-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд УПЛ сезону 2025/2026 між ФК "Олександрія" та ФК "Епіцентр" (м. Кам'янець-Подільський). Під час зазначеного матчу організована група вболівальників ультрас ФК "Олександрія", розміщена у 10-му секторі стадіону, масово застосовувала піротехнічні засоби, що призвело до тимчасової зупинки матчу. Такі дії підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 28 жовтня 2025 року Контрольно-дисциплінарним комітетом Української асоціації футболу (УАФ) було винесено ухвалу "Про відкриття провадження за фактом неналежної поведінки вболівальників ФК "Олександрія" під час матчу 10-го туру Чемпіонату України з футболу", у рамках якої до клубу будуть застосовані дисциплінарні санкції, зокрема у вигляді значного штрафу, що негативно впливає на фінансову та репутаційну складові діяльності клубу. З огляду на зазначене, просимо надати інформацію: чи були встановлені та притягнуті до адміністративної відповідальності особи, які застосовували піротехнічні засоби під час матчу 24.10.2025 року; у разі відсутності відповідних заходів - забезпечити встановлення цих осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з вимогами законодавства України; поінформувати клуб про результати проведеної роботи для подальшого захисту законних інтересів ФК "Олександрія" у суді", - йдеться в клубу до правоохоронців за підписом виконавчого директора Дмитра Кітаєва.

Під час поєдинку проти "Полісся" вболівальники господарів на 10 секторі, який нагадаємо був закритий, розтягнули банер з написом "фінансовий тягар".

Фото: Instagram "ultras.oleksandriya"

Як і у матчі з "Епіцентром", вболівальники відреагували на заяву клубу фаєрами, через що головний рефері матчу Олександр Афанасьєв зупинив гру.

Окрім того, в об’єктиви камер потрапив момент, на якому стюард несе зірвані стільці з трибуни, які, ймовірно, виривали фанати "Олександрії" та викидали на поле.

Реакція вболівальників

У мережі після матчу з’являються відео, на якому видно конфлікт між правоохоронцями та вболівальниками місцевого клубу.

"Приводом для конфлікту, став штраф 25 тис. гривень, який отримав клуб від КДК після матчу із "Епіцентром". В цьому матчі ми використовували піротехніку, аби розбудити і мотивувати команду. Але це був тільки привід для заяви. Причини насправді в іншому - клуб не бажає йти на пряме спілкування із фанатами, аби тут в середині вирішити усі проблемні питання. Це вже не вперше вони пишуть заяви на фанатів. Складається враження, що Івану Кузьменку (генеральний директор "Олександрії" - ред.) заважають усі люди, які приходять на стадіон, не лише фанати", - заявили в коментарі УНН представники вболівальників "Олександрії".

Представники вболівальників також розповіли, що після фінального свистка поліцейські заблокували виходи із сектора, в якому знаходилися частина активних вболівальників.

"Коли люди намагалися пройти до іншого виходу, на них зі спини напали люди у формі із використанням спецзасобів. Жодних конфліктів не було. Не було зауважень від поліції. Ці люди прибігли і почали мовчки бити всіх без розбору. Це видно на численних відео, які знімали сторонні свідки. Але наші молоді хлопці добре зорієнтувались, згуртувались, і не дали побиттям продовжуватися. Молодці. В результаті нікого не затримали", - додають в ультрас.

Окрім того, в ультрас заявили, що після того, як клуб написав заяву на вболівальників, правоохоронці "взялися відловлювати людей біля їх домівок".

"Ця заява стала командою "фас" на боротьбу із активними фанатами клубу. Поліцейські взялися відловлювати людей біля їх домівок. Після матчу із "Епіцентром" маємо факт судового рішення про адміністративне правопорушення за піротехніку на стадіоні і штраф. Уже на наступний день після матчу із "Поліссям" переслідування продовжились. В усіх школах, училищах, технікумах міста поліція провела облави. Шукали учнів, які були в той вечір на стадіоні. Із тими, ким вони спілкувались, пропонували підписати пояснення, про використання піротехніки. Були спроби підсунути пусті протоколи. Але ми спілкуємось із юристами і батьками цих молодих людей, аби вони не велися на обман і маніпуляції", - зазначили в ультрас.

УНН звернувся до правоохоронців щодо роз’яснення подій, пов’язаних із правоохоронцями, однак на момент виходу матеріалу відповіді не отримав.

Підтримка вболівальників

На підтримку ультрас "Олександрії" виступили фанати рівненського "Вересу".

"Піро (піротехніка - ред.) не злочин. Злочин - це корупція. Коли вже всі відійшли від тематики махачів проти поліції з справжніми фанатами, то в такий час поліція діє жорстоко у бік наших друзів з колективу Олександрійського клубу, а саме, кийки, погрози, побиття, балони, не культурна лайка та фрази "що ви не фанати". В час коли фанати кладуть своє життя на лінії фронту, в час коли один чи інший відвідав сектор з моменту його відпустки за рік, де він вирішив відвести душу та бути там де ще більше бʼється його серце та адреналін нових емоцій, в час де більша половина Фанатів стала на захист нашої України, в час де молоде покоління продовжує історію! В такий час це ганебно. Також з наших джерел відомо, з яких причин та хто викликав поліцію - і це стало керівництво власного ж клубу. Ганьба. Вам не місце біля керма. Фанати, замість подяки від гравців, тренерів та керівництва, отримали ось таку вихідку від клубу за, який вони рвуть голоси, фанатіють та катають тисячи кілометрів, щоб підтримати. Ми, як свідомі фанати футбольного клубу "Верес" Рівне, не будемо стояти осторонь таких ситуацій. Ми будемо поруч зі своїми друзями, товаришами, побратимами з Олександрії, та бути пліч о пліч. Ми будемо завжди нагадувати для кого створений футбол", - йдеться в заяві ультрас "Вереса".

Також ультрас із "Олександрії" підтримали фанати "Полісся".

"На виїзді в Олександрії сталося те, чого вже давно не було в українському футболі. Ультрас Олександрії бойкотували матч через дії свого керівництва. Наскільки нам стало відомо, керівники клубу написали заяви в поліцію на власних фанатів лише за те, що ті запалили файєра, створивши атмосферу на стадіоні. Замість вдячності за роки підтримки, за тисячі кілометрів, за голоси й серця, які билися за команду – їх назвали "фінансовим тягарем". Найогидніше почалось після матчу. Поліція, очевидно не без вказівки згори, діяла жорстко: побиття, кийки, агресивне затримання. Це ганьба для будь-якого клубу, який називає себе футбольним. Ми, фанати Полісся, стоїмо поруч із друзями з Олександрії. Бо піротехніка – не злочин. Бо футбол для фанатів, а не для тих, хто забув, заради кого існує цей спорт", - заявили в ультрас "Полісся".

Важливо! УНН не підтримує жодну із сторін, та прагне об’єктивно висвітлювати події, спираючись на перевірені факти.