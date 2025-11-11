Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба

В украинском футболе разворачивается очередной скандал – руководство "Александрии" из Кировоградской области написало заявление на собственный ультрас из-за использования пиротехники во время матча против "Эпицентра". В ультрас клуба заявили, что причины "конфликта" на самом деле в другом – клуб не желает идти на прямое общение с фанатами, чтобы внутри решить все проблемные вопросы, пишет УНН.

Что предшествовало?

Пятница, 24 октября, начало очередного – 10 тура Украинской Премьер-лиги, который открывают матчем на стадионе "Ника", куда к местной "Александрии" приехал "Эпицентр" из Каменец-Подольского.

Поединок, завершившийся поражением для "Александрии", запомнился не футбольной борьбой или яркими голами, а штрафом для "горожан".

На 78-й минуте ультрас "Александрии" зажгли файеры, из-за чего стадион окутал густой дым, в результате чего арбитру Артему Михайлюку пришлось даже приостановить матч.

Момент с зажиганием файеров на 7:56

Уже 31 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес ряд решений, которое, в частности, касалось и "Александрии".

"Рассмотрев материалы по матчу 10-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК "Александрия" (Александрия) - ФК "Эпицентр" (Каменец-Подольский), состоявшемуся 24 октября 2025 года, обязал ФК "Александрия" (Александрия) провести следующий домашний матч с частично закрытыми секторами, а именно - сектором 10 (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 20 (двадцати) единиц), в случае повторности данного нарушения к клубу могут быть применены другие нефинансовые санкции, в том числе проведение матча/матчей без болельщиков; обязал ФК "Александрия" (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен (за действия болельщиков, приведшие к приостановке матча) и обязательный денежный взнос в размере 5 000 гривен (за повторную неявку футболистов ФК "Александрия" (Александрия) на флеш-интервью)", - говорится в решении КДК.

Реакция клуба

Руководство "Александрии" после штрафа обратилось к болельщикам с заявлением, в котором призвало болельщиков быть "поддержкой, а не финансовым бременем".

"Это уже не первые нарушения за использование пиротехники и штрафы для нашего клуба. Эти систематические штрафы и большие суммы за вину отдельных лиц ложатся тяжелым финансовым бременем на клубный бюджет. В дальнейшем, как отмечает КДК УАФ, в случае повторных нарушений, "Александрия" может вообще остаться без поддержки болельщиков на трибунах. В конце концов, мы не можем и не хотим представить "Александрию" без ее пылких фанатов. Мы рассчитываем на каждого из вас, ведь вы – наш двенадцатый игрок. Но настоящая поддержка – это, прежде всего, ответственность и уважение к клубу, который вы любите. Мы вместе на поле и за его пределами. Ваша поддержка должна быть нашей силой, а не финансовым бременем", - заявили в клубе.

Дальнейшее развитие событий

Воскресенье, 9 ноября, - 12 тур УПЛ. "Александрия" на своем стадионе принимает житомирское "Полесье", которому разгромно уступает - 3:0. Голы на свой счет записали Николай Гайдучик, Эдуард Сарапий и Александр Назаренко.

Днем ранее, 8 ноября, ультрас "Александрии" выходит с заявлением, в котором утверждается, что футбольный клуб обратился с заявлением в Александрийский РВП ГУНП в Кировоградской области.

"Вызов принимаем", - говорится в заявлении болельщиков.

УНН обратился в Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области за комментарием, однако пока ответа не получил.

"24 октября 2025 года в 15:30 на КСК "Ника" в городе Александрия Кировоградской области состоялся матч 10-го тура Чемпионата Украины по футболу среди команд УПЛ сезона 2025/2026 между ФК "Александрия" и ФК "Эпицентр" (г. Каменец-Подольский). Во время указанного матча организованная группа болельщиков ультрас ФК "Александрия", размещенная в 10-м секторе стадиона, массово применяла пиротехнические средства, что привело к временной остановке матча. Такие действия подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 28 октября 2025 года Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ) было вынесено постановление "Об открытии производства по факту ненадлежащего поведения болельщиков ФК "Александрия" во время матча 10-го тура Чемпионата Украины по футболу", в рамках которого к клубу будут применены дисциплинарные санкции, в частности в виде значительного штрафа, что негативно влияет на финансовую и репутационную составляющие деятельности клуба. Учитывая изложенное, просим предоставить информацию: были ли установлены и привлечены к административной ответственности лица, применявшие пиротехнические средства во время матча 24.10.2025 года; в случае отсутствия соответствующих мер - обеспечить установление этих лиц и привлечение их к ответственности согласно требованиям законодательства Украины; проинформировать клуб о результатах проведенной работы для дальнейшей защиты законных интересов ФК "Александрия" в суде", - говорится в клубе к правоохранителям за подписью исполнительного директора Дмитрия Китаева.

Во время поединка против "Полесья" болельщики хозяев на 10 секторе, который, напомним, был закрыт, растянули баннер с надписью "финансовое бремя".

Фото: Instagram "ultras.oleksandriya"

Как и в матче с "Эпицентром", болельщики отреагировали на заявление клуба файерами, из-за чего главный рефери матча Александр Афанасьев остановил игру.

Кроме того, в объективы камер попал момент, на котором стюард несет сорванные стулья с трибуны, которые, вероятно, вырывали фанаты "Александрии" и выбрасывали на поле.

Реакция болельщиков

В сети после матча появляются видео, на котором виден конфликт между правоохранителями и болельщиками местного клуба.

"Поводом для конфликта стал штраф 25 тыс. гривен, который получил клуб от КДК после матча с "Эпицентром". В этом матче мы использовали пиротехнику, чтобы разбудить и мотивировать команду. Но это был только повод для заявления. Причины на самом деле в другом - клуб не желает идти на прямое общение с фанатами, чтобы здесь внутри решить все проблемные вопросы. Это уже не впервые они пишут заявления на фанатов. Создается впечатление, что Ивану Кузьменко (генеральный директор "Александрии" - ред.) мешают все люди, которые приходят на стадион, не только фанаты", - заявили в комментарии УНН представители болельщиков "Александрии".

Представители болельщиков также рассказали, что после финального свистка полицейские заблокировали выходы из сектора, в котором находилась часть активных болельщиков.

"Когда люди пытались пройти к другому выходу, на них со спины напали люди в форме с использованием спецсредств. Никаких конфликтов не было. Не было замечаний от полиции. Эти люди прибежали и начали молча бить всех без разбора. Это видно на многочисленных видео, которые снимали сторонние свидетели. Но наши молодые ребята хорошо сориентировались, сплотились, и не дали избиениям продолжаться. Молодцы. В результате никого не задержали", - добавляют в ультрас.

Кроме того, в ультрас заявили, что после того, как клуб написал заявление на болельщиков, правоохранители "взялись отлавливать людей возле их домов".

"Это заявление стало командой "фас" на борьбу с активными фанатами клуба. Полицейские взялись отлавливать людей возле их домов. После матча с "Эпицентром" имеем факт судебного решения об административном правонарушении за пиротехнику на стадионе и штраф. Уже на следующий день после матча с "Полесьем" преследования продолжились. Во всех школах, училищах, техникумах города полиция провела облавы. Искали учеников, которые были в тот вечер на стадионе. С теми, с кем они общались, предлагали подписать объяснения об использовании пиротехники. Были попытки подсунуть пустые протоколы. Но мы общаемся с юристами и родителями этих молодых людей, чтобы они не велись на обман и манипуляции", - отметили в ультрас.

УНН обратился к правоохранителям относительно разъяснения событий, связанных с правоохранителями, однако на момент выхода материала ответа не получил.

Поддержка болельщиков

В поддержку ультрас "Александрии" выступили фанаты ровенского "Вереса".

"Пиро (пиротехника - ред.) не преступление. Преступление - это коррупция. Когда уже все отошли от тематики махачей против полиции с настоящими фанатами, то в такое время полиция действует жестоко в сторону наших друзей из коллектива Александрийского клуба, а именно, дубинки, угрозы, избиения, баллоны, некультурная ругань и фразы "что вы не фанаты". В то время, когда фанаты кладут свою жизнь на линии фронта, в то время, когда один или другой посетил сектор с момента его отпуска за год, где он решил отвести душу и быть там, где еще больше бьется его сердце и адреналин новых эмоций, в то время, где большая половина Фанов стала на защиту нашей Украины, в то время, где молодое поколение продолжает историю! В такое время это позорно. Также из наших источников известно, по каким причинам и кто вызвал полицию - и это стало руководство собственного же клуба. Позор. Вам не место у руля. Фанаты, вместо благодарности от игроков, тренеров и руководства, получили вот такую выходку от клуба, за который они рвут голоса, фанатеют и катают тысячи километров, чтобы поддержать. Мы, как сознательные фанаты футбольного клуба "Верес" Ровно, не будем стоять в стороне таких ситуаций. Мы будем рядом со своими друзьями, товарищами, побратимами из Александрии, и быть плечом к плечу. Мы будем всегда напоминать, для кого создан футбол", - говорится в заявлении ультрас "Вереса".

Также ультрас из "Александрии" поддержали фанаты "Полесья".

"На выезде в Александрии произошло то, чего уже давно не было в украинском футболе. Ультрас Александрии бойкотировали матч из-за действий своего руководства. Насколько нам стало известно, руководители клуба написали заявления в полицию на собственных фанатов лишь за то, что те зажгли файеры, создав атмосферу на стадионе. Вместо благодарности за годы поддержки, за тысячи километров, за голоса и сердца, которые бились за команду – их назвали "финансовым бременем". Самое отвратительное началось после матча. Полиция, очевидно не без указания сверху, действовала жестко: избиения, дубинки, агрессивное задержание. Это позор для любого клуба, который называет себя футбольным. Мы, фанаты Полесья, стоим рядом с друзьями из Александрии. Потому что пиротехника – не преступление. Потому что футбол для фанатов, а не для тех, кто забыл, ради кого существует этот спорт", - заявили в ультрас "Полесья".

Важно! УНН не поддерживает ни одну из сторон и стремится объективно освещать события, опираясь на проверенные факты.