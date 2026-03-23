Кировоградскую область атаковали российские дроны, есть пострадавшие
Киев • УНН
Из-за атаки БПЛА в Знаменке и Александрии повреждены частные дома. Двое жителей получили ранения, одна женщина госпитализирована в больницу.
Кировоградская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Сначала глава ОВА сообщил, что "в результате вражеской дроновой атаки на Кировоградщину, к сожалению, есть пострадавшая". Было известно об одной травмированной женщине в Знаменке, она была госпитализирована.
Но впоследствии, по уточненной информации, Райкович сообщил, что "в Знаменке есть еще один пострадавший". Мужчина получил необходимую помощь на месте. От госпитализации отказался.
Также в Знаменке и Александрии зафиксированы повреждения частных жилых домов.
234 из 251 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной23.03.26, 08:18 • 2882 просмотра