Кіровоградщину атакували російські дрони, є постраждалі
Київ • УНН
Через атаку БпЛА у Знам'янці та Олександрії пошкоджено приватні будинки. Двоє мешканців отримали поранення, одну жінку госпіталізували до лікарні.
Кіровоградська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Спочатку голова ОВА повідомив, що "унаслідок ворожої дронової атаки на Кіровоградщину, на жаль, є постраждала". Було відом про одну травмовану жінку в Знам’янці, її було госпіталізовано.
Але згодом, за уточненою інформацією, Райкович повідомив, що "у Знам’янці є ще один постраждалий". Чоловік отримав необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації відмовився.
Також у Знам’янці та Олександрії зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків.
