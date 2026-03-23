Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
234 з 251 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 3532 перегляди

Повітряні сили збили та придушили 234 ворожі безпілотники різних типів. Зафіксовано 17 влучань на 11 локаціях та падіння уламків у 8 місцях.

234 з 251 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 251 дроном, з них 234 збито або придушено, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 березня (з 18:00 22 березня) противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

- повідомили в ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Протягом доби ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів та близько 2 тисяч безпілотників ворога23.03.26, 07:21 • 4008 переглядiв

Юлія Шрамко

