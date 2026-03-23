234 з 251 російського дрона знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
Повітряні сили збили та придушили 234 ворожі безпілотники різних типів. Зафіксовано 17 влучань на 11 локаціях та падіння уламків у 8 місцях.
росія вночі вдарила по Україні 251 дроном, з них 234 збито або придушено, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 березня (з 18:00 22 березня) противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
