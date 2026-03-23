Протягом доби ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів та близько 2 тисяч безпілотників ворога
Київ • УНН
За добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів та майже 2000 безпілотників. Загальні втрати ворога включають понад 38 тисяч артсистем та 435 літаків.
Станом на 23 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,28 мільйона осіб. За добу ліквідовано ще близько 970 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено 11 794 танки та 24 268 бойових броньованих машин. Також втрати противника включають 38 662 артилерійські системи та 1 695 реактивних систем залпового вогню.
Крім того, знищено 1 336 засобів протиповітряної оборони, 435 літаків і 350 гелікоптерів.
Динаміка за останню добу
Протягом останньої доби українські сили знищили 1 танк, 5 броньованих машин і 24 артилерійські системи. Також ліквідовано 1 установку РСЗВ.
Найбільше зростання зафіксовано у втраті безпілотників – знищено ще 1 999 одиниць оперативно-тактичного рівня.
Інші втрати
Загалом рф втратила 192 869 безпілотників, 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та 2 підводні човни.
Також знищено 84 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 098 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
