росія втратила понад 8 тисяч солдатів за тиждень після спроб активізувати наступи - Зеленський

На фронті за тиждень фіксують спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок - окупанти несуть більші втрати - за сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова, передає УНН.

За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів

За його словами, також є інформація, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню.

На Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій. Слава Україні!