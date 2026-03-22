Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

Оккупанты активизировали атаки из-за погоды, потеряв 8 тысяч человек. Зеленский заявил об увольнении российских командиров за ложь о реальном положении дел.

На фронте за неделю фиксируют попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие - оккупанты несут большие потери - за семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, передает УНН.

За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат

- сообщил Зеленский.

По его словам, также есть информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх. Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь.

В Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились. В Харьковской области и в приграничных общинах Сумщины фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина. Отдельно отметили точность наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций. Слава Украине!

- резюмировал Зеленский.

Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 5198 просмотров

Антонина Туманова

