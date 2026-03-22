Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский

На фронте за неделю фиксируют попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие - оккупанты несут большие потери - за семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, передает УНН.

По его словам, также есть информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх. Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь.

В Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились. В Харьковской области и в приграничных общинах Сумщины фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина. Отдельно отметили точность наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций. Слава Украине!