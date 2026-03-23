За сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов и около 2 тысяч беспилотников врага

22 марта, 20:58
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
22 марта, 16:43
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета22 марта, 21:27 • 17071 просмотра
Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов22 марта, 21:40 • 7552 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые22 марта, 22:33 • 9926 просмотра
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор22 марта, 23:53 • 5960 просмотра
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo00:10 • 10298 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 95572 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 68358 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 63063 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
20 марта, 15:55 • 133621 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 13:16 • 88238 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 34121 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 37510 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 37027 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 39294 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 36807 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов и около 2 тысяч беспилотников врага

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов и почти 2000 беспилотников. Общие потери врага включают более 38 тысяч артсистем и 435 самолетов.

За сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов и около 2 тысяч беспилотников врага

По состоянию на 23 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,28 миллиона человек. За сутки ликвидировано еще около 970 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено 11 794 танка и 24 268 боевых бронированных машин. Также потери противника включают 38 662 артиллерийские системы и 1 695 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожено 1 336 средств противовоздушной обороны, 435 самолетов и 350 вертолетов.

В течение последних суток украинские силы уничтожили 1 танк, 5 бронированных машин и 24 артиллерийские системы. Также ликвидирована 1 установка РСЗО.

Наибольший рост зафиксирован в потере беспилотников – уничтожено еще 1 999 единиц оперативно-тактического уровня.

В общей сложности РФ потеряла 192 869 беспилотников, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля и 2 подводные лодки.

Также уничтожено 84 775 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 098 единиц специальной техники.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский22.03.26, 20:29 • 5616 просмотров

