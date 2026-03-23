За сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов и около 2 тысяч беспилотников врага

По состоянию на 23 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,28 миллиона человек. За сутки ликвидировано еще около 970 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено 11 794 танка и 24 268 боевых бронированных машин. Также потери противника включают 38 662 артиллерийские системы и 1 695 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожено 1 336 средств противовоздушной обороны, 435 самолетов и 350 вертолетов.

Динамика за последние сутки

В течение последних суток украинские силы уничтожили 1 танк, 5 бронированных машин и 24 артиллерийские системы. Также ликвидирована 1 установка РСЗО.

Наибольший рост зафиксирован в потере беспилотников – уничтожено еще 1 999 единиц оперативно-тактического уровня.

Другие потери

В общей сложности РФ потеряла 192 869 беспилотников, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля и 2 подводные лодки.

Также уничтожено 84 775 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 098 единиц специальной техники.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

