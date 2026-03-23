234 из 251 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
Воздушные силы сбили и подавили 234 вражеских беспилотника различных типов. Зафиксировано 17 попаданий на 11 локациях и падение обломков в 8 местах.
россия ночью ударила по Украине 251 дроном, из них 234 сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 марта (с 18:00 22 марта) противник атаковал 251 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 150 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 234 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
За сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов и около 2 тысяч беспилотников врага23.03.26, 07:21 • 3728 просмотров