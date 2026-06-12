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Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии Drone Deal и совместные оборонные проекты

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Президент Украины обсудил с главой Минобороны Латвии реализацию Drone Deal и проекты SAFE. Украина будет делиться опытом защиты неба и ПВО.

Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии Drone Deal и совместные оборонные проекты
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который совершил свой первый зарубежный визит на посту именно в Украину. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию инициативы Drone Deal, которую на этой неделе подписали Украина и Латвия. По словам Зеленского, сотрудничество в рамках этого соглашения позволит не только усилить производство и использование беспилотных технологий, но и делиться с латвийскими партнерами украинским опытом защиты воздушного пространства.

Через этот формат, в частности, сможем делиться с Латвией экспертизой в защите неба. Украина всегда готова помогать друзьям, которые с нами с самого начала российской агрессии

- отметил Президент.

Особое внимание в ходе встречи уделили финансированию совместных оборонных проектов в рамках европейской программы SAFE. Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие на площадках Европейского Союза, НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Зеленский подчеркнул, что Украина и Латвия имеют общее понимание вызовов безопасности в Европе, которые, по его словам, возникают из-за нежелания россии завершать войну дипломатическим путем.

Президент также поблагодарил Латвию и латвийский народ за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal09.06.26, 16:30 • 4973 просмотра

Андрей Тимощенков

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Украина