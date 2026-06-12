Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии Drone Deal и совместные оборонные проекты
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с главой Минобороны Латвии реализацию Drone Deal и проекты SAFE. Украина будет делиться опытом защиты неба и ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который совершил свой первый зарубежный визит на посту именно в Украину. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
В ходе переговоров стороны обсудили реализацию инициативы Drone Deal, которую на этой неделе подписали Украина и Латвия. По словам Зеленского, сотрудничество в рамках этого соглашения позволит не только усилить производство и использование беспилотных технологий, но и делиться с латвийскими партнерами украинским опытом защиты воздушного пространства.
Через этот формат, в частности, сможем делиться с Латвией экспертизой в защите неба. Украина всегда готова помогать друзьям, которые с нами с самого начала российской агрессии
Особое внимание в ходе встречи уделили финансированию совместных оборонных проектов в рамках европейской программы SAFE. Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие на площадках Европейского Союза, НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF).
Зеленский подчеркнул, что Украина и Латвия имеют общее понимание вызовов безопасности в Европе, которые, по его словам, возникают из-за нежелания россии завершать войну дипломатическим путем.
Президент также поблагодарил Латвию и латвийский народ за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабной войны.
Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal09.06.26, 16:30 • 4973 просмотра