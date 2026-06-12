Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии Drone Deal и совместные оборонные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который совершил свой первый зарубежный визит на посту именно в Украину. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию инициативы Drone Deal, которую на этой неделе подписали Украина и Латвия. По словам Зеленского, сотрудничество в рамках этого соглашения позволит не только усилить производство и использование беспилотных технологий, но и делиться с латвийскими партнерами украинским опытом защиты воздушного пространства.

Через этот формат, в частности, сможем делиться с Латвией экспертизой в защите неба. Украина всегда готова помогать друзьям, которые с нами с самого начала российской агрессии