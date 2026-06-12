Рубио в поздравлении с днем россии упомянул о войне в Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США поздравил россиян с праздником и подтвердил приверженность США установлению мира между рф и Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил от имени Соединенных Штатов Америки российский народ с Днем россии, а также подчеркнул - Америка остается приверженной продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны, передает УНН.
От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем россии. Соединенные Штаты остаются приверженными продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны
По его словам, в США по-прежнему надеются, что "прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами".
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Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает пытаться усадить Украину и россию за стол переговоров, однако на данный момент стороны не демонстрируют готовности к необходимым компромиссам. По его словам, наибольшее сопротивление уступкам наблюдается именно со стороны рф.