рф нанесла удар по Александрии и Светловодску: есть погибшая, раненые и те, кто не выходит на связь
Киев • УНН
Россия атаковала предприятие в Александрии. Погибла женщина, трое человек получили травмы, ещё двое не выходят на связь.
россия утром 7 октября атаковала Александрию и Светловодск в Кировоградской области. Есть попадание по предприятию, известно об одном погибшем и пострадавших, а также о людях, которые не выходят на связь. Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и мэр Александрии Сергей Кузьменко в соцсетях, пишет УНН.
Утром враг атаковал Кировоградскую область. Есть попадание по одному из предприятий
Позже глава ОВА уточнил:
В Александрии погиб 1 человек, 3 человека травмированы (им оказывается необходимая медицинская помощь), еще 2 пока не выходят на связь. Также произошло возгорание крыши частного жилого дома. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется. В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Обошлось без пострадавших
Мэр Александрии указал: "Во время утренней массированной атаки враг атаковал критическую инфраструктуру Александрии".
"В результате утренней вражеской атаки на Александрию погибла женщина. Еще трое людей ранены, с двумя пока нет связи. Под удар попало предприятие", - отметил Кузьменко позже.
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