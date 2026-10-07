рф нанесла удар по Александрии и Светловодску: есть погибшая, раненые и те, кто не выходит на связь

россия утром 7 октября атаковала Александрию и Светловодск в Кировоградской области. Есть попадание по предприятию, известно об одном погибшем и пострадавших, а также о людях, которые не выходят на связь. Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и мэр Александрии Сергей Кузьменко в соцсетях, пишет УНН.

Утром враг атаковал Кировоградскую область. Есть попадание по одному из предприятий - сначала написал Райкович.

Позже глава ОВА уточнил:

В Александрии погиб 1 человек, 3 человека травмированы (им оказывается необходимая медицинская помощь), еще 2 пока не выходят на связь. Также произошло возгорание крыши частного жилого дома. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется. В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Обошлось без пострадавших

Мэр Александрии указал: "Во время утренней массированной атаки враг атаковал критическую инфраструктуру Александрии".

"В результате утренней вражеской атаки на Александрию погибла женщина. Еще трое людей ранены, с двумя пока нет связи. Под удар попало предприятие", - отметил Кузьменко позже.

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