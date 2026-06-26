На Полтавщине россия атаковала промышленные объекты в Кременчугском районе, есть попадания
Киев • УНН
Ночью враг нанес удар по Кременчугскому району, поразив ракетами и БпЛА промышленные объекты. В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии, которое впоследствии восстановили.
В Полтавской области россия атаковала Кременчугский район ракетами и дронами, есть попадания в промышленные объекты, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Кременчугский район. Зафиксированы попадания ракет и БпЛА по промышленным объектам
Он указал, что "в результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии". Специалисты работали над восстановлением электроснабжения.
По его словам, информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.
Позже он указал, что "по информации АО "Полтаваоблэнерго", электроснабжение восстановлено".
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