РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области - без света остались несколько населенных пунктов
Киев • УНН
В результате российской атаки на юге Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Несколько населенных пунктов Измаильского района остались без электроснабжения, есть пострадавший.
В результате очередной российской атаки на юге Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов Измаильского района временно остались без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
По его словам, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.
Кроме того, в результате удара повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнул коттеджный дом, также известно об одном пострадавшем.
Также повреждения получила гражданская инфраструктура. В результате атаки вспыхнул коттеджный дом. К сожалению, один человек пострадал
На местах вражеской атаки работают спасатели, медики, энергетики и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
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