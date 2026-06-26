В Киеве ликвидировали пожар после российской вечерней атаки - к тушению привлекли более 100 спасателей
Киев • УНН
Спасатели полностью потушили пожар в складских помещениях Дарницкого района Киева после российского обстрела 25 июня. К ликвидации последствий атаки привлекли более 100 спасателей и 23 единицы техники.
Спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший в результате российского обстрела Киева вечером 25 июня. К ликвидации последствий атаки было привлечено более 100 спасателей и 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По информации спасателей, в Дарницком районе столицы в результате атаки загорелись складские помещения. Пожарные оперативно локализовали и впоследствии полностью потушили пожар.
Кроме того, по другому адресу в Дарницком районе зафиксировано падение обломков вражеских воздушных целей на открытую территорию. По данным ГСЧС, этот инцидент прошел без негативных последствий.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что все работы по ликвидации последствий российского обстрела завершены.
В Дарницком районе столицы обломки ракеты упали на открытой территории - Кличко25.06.26, 21:57 • 10156 просмотров