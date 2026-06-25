В Дарницком районе столицы обломки ракеты упали на открытой территории - Кличко
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на открытой территории. Также произошло возгорание складского помещения.
В результате атаки рф в четверг, 25 июня, в Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на открытой территории. Также произошло возгорание складского помещения, сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
"В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
Позже он добавил, что в Дарницком районе также произошло возгорание складского помещения.
Напомним
россия в четверг, 25 июня, вечером атаковала Киев баллистическими ракетами.