рф вдарила по Олександрії і Світловодську: є загибла, поранені і ті, хто не виходить на зв'язок

росія вранці 7 жовтня атакувала Олександрію і Світловодськ на Кіровоградщині. Є влучання по підприємству, відомо про загиблого і травмовані, а також люди, які не виходять на зв'язок. Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та мер Олександрії Сергій Кузьменко у соцмережах, пише УНН.

Зранку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств - написав спочатку Райкович.

Згодом голова ОВА уточнив:

В Олександрії загинула 1 людина, 3 людей травмовані (їм надається необхідна медична допомога), ще 2 наразі не виходять на зв'язок. Сталося також загоряння даху приватного житлового будинку. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється. У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Минулося без постраждалих

Мер Олександрії вказав: "Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії".

"Унаслідок ранкової ворожої атаки на Олександрію загинула жінка. Ще троє людей поранені, із двома наразі немає зв’язку. Під ударом опинилося підприємство", - зазначив Кузьменко пізніше.

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