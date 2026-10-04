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"Мечтать по-королевски": в Тернополе состоялась седьмая игра в рамках проекта "День с командой Королей"

Киев • УНН

 • 486 просмотра

В Тернополе 50 детей сыграли в седьмой игре проекта "День с командой Королей" вместе с 11 футболистами "Нивы". Инициатива поддерживает детей, пострадавших от войны.

"Мечтать по-королевски": в Тернополе состоялась седьмая игра в рамках проекта "День с командой Королей"

3 октября в Тернополе состоялась седьмая игра в рамках социального проекта "День с командой Королей" от Betking Foundation и его основателя Павла Журилы. На этот раз на одном поле встретились 50 детей и 11 профессиональных футболистов футбольного клуба "Нива" Тернополь, передает УНН.

Формат матча традиционный для проекта, но необычный для профессионального футбола: команда из 50 детей играет против 11 профессиональных футболистов.  Без дистанции между профессиональными спортсменами и юными игроками: они вместе выходят на поле, забивают голы, празднуют удачные моменты и просто получают удовольствие от футбола.

Для детей - это возможность выйти на одно поле с профессиональными игроками и почувствовать себя частью настоящего футбольного матча. 

"Я очень ждал этого дня, но даже не думал, что мы будем играть с футболистами вот так, по-настоящему. Больше всего запомню матч и то, что после него мы могли пообщаться с игроками и взять автографы. Теперь еще больше хочу тренироваться и когда-нибудь тоже играть в профессиональной команде", – поделился 11-летний Святослав Романчук.

Футбол, который помогает вернуть детство

"День с командой Королей" – создан специально для детей, пострадавших в результате войны. Среди участников – дети действующих военнослужащих и погибших защитников, дети-переселенцы, а также дети из семей, которые ощутили на себе последствия российской агрессии.

Идея проекта – через спорт, общение и положительные эмоции дать детям возможность хотя бы на один день оставить повседневные тревоги за пределами футбольного поля.

Перед матчем дети тренировались вместе с профессиональными футболистами, а после игры общались с ними, фотографировались, брали автографы и получили подарки.

"Война отняла у украинских детей много привычных вещей, но она не отняла у них право мечтать. Именно поэтому для нас важно создавать моменты, когда ребенок выходит на одно поле с профессиональными футболистами и видит: большая мечта не где-то далеко, она может быть гораздо ближе, чем кажется. Для кого-то этот матч останется ярким воспоминанием, а для кого-то станет стимулом тренироваться, верить в собственные силы и не отказываться от своей мечты. Именно ради таких моментов мы продолжаем "День с командой Королей", привлекаем новые футбольные клубы и расширяем географию проекта. Мы хотим, чтобы как можно больше украинских детей получили такой  опыт.", - отметил основатель Betking Foundation Павел Журила.

В ФК "Нива" также отмечают, что участие в проекте – дает клубу возможность быть ближе к детям, для которых футбол уже  стал частью жизни.

"Для наших футболистов это тоже особенный матч. На поле ты видишь не просто 50 детей, а 50 маленьких футболистов, которые искренне любят эту игру. Возможно, для кого-то из них сегодняшняя встреча станет еще одним стимулом продолжать тренировки, работать над собой и мечтать о профессиональном футболе. Мы рады быть частью такого дня и видеть эти эмоции детей вживую", - отметил главный тренер  ФК "Нива" Тернополь Иван Федик.

От одного матча до всеукраинского проекта

Тернополь стал следующим городом на карте "Дня с командой Королей". В течение двух лет проект объединил  более 330 детей из разных городов Украины.

Матчи состоялись в Киеве, Буче, Ровно, Александрии, Ирпене и Ужгороде. К инициативе присоединялись профессиональные футбольные клубы, которые на один день становились для детей не спортсменами с экранов и трибун, а соперниками и партнерами на футбольном поле. 

Betking Foundation планирует и дальше расширять географию "Дня с командой Королей" и привлекать к проекту новые футбольные клубы, чтобы участие в таких матчах могли принять дети из разных регионов Украины. 

Украинский проект, получивший международное признание

"День с командой Королей" вышел в финал конкурса Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития 2025". 

В 2026 году проект также  получил две награды Davos Communications Awards: золото в категории "Лучшая спортивная или развлекательная кампания" и серебро в категории "Лучшая кампания в социальных сетях".

Для Betking Foundation эти награды стали международным признанием украинской социальной инициативы, которая выступает инструментом поддержки детей и создает для них пространство для общения, новых впечатлений и мечтаний. 

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журилом и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им посредством спорта, образования и психологической поддержки. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

Лилия Подоляк

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