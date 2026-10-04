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"Мріяти по-королівськи": у Тернополі відбулася сьома гра в межах проєкту "День із командою Королів"

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У Тернополі 50 дітей зіграли сьому гру проєкту "День із командою Королів" із 11 футболістами "Ниви". Ініціатива підтримує дітей, постраждалих від війни.

"Мріяти по-королівськи": у Тернополі відбулася сьома гра в межах проєкту "День із командою Королів"

3 жовтня у Тернополі відбулася сьома гра в межах соціального проєкту "День із командою Королів" від Betking Foundation та його засновника Павла Журила. Цього разу на одному полі зустрілися 50 дітей та 11 професійних футболістів з футбольного клубу "Нива" Тернопіль, передає УНН.

Формат матчу традиційний для проєкту, але незвичний для професійного футболу: команда з 50 дітей грає проти 11 професійних футболістів.  Без дистанції між професійними спортсменами та юними гравцями: вони разом виходять на поле, забивають голи, святкують вдалі моменти та просто отримують задоволення від футболу.

Для дітей - це можливість, вийти на одне поле з професійними гравцями та відчути себе частиною справжнього футбольного матчу. 

"Я дуже чекав на цей день, але навіть не думав, що ми будемо грати з футболістами ось так, по-справжньому. Найбільше запам'ятаю матч і те, що після нього ми могли поспілкуватися з гравцями та взяти автографи. Тепер ще більше хочу тренуватися і колись теж грати у професійній команді", – поділився 11-річний Святослав Романчук.

Футбол, який допомагає повертати дитинство

"День із командою Королів" – створений спеціально для дітей, які постраждали внаслідок війни. Серед учасників – діти чинних військовослужбовців і загиблих захисників, діти-переселенці, а також діти з родин, які відчули на собі наслідки російської агресії.

Ідея проєкту – через спорт, спілкування та позитивні емоції дати дітям можливість хоча б на один день залишити повсякденні тривоги за межами футбольного поля.

Перед матчем діти тренувалися разом із професійними футболістами, а після гри спілкувалися з ними, фотографувалися, брали автографи та отримали подарунки.

"Війна забрала в українських дітей багато звичних речей, але вона не забрала у них право мріяти. Саме тому для нас важливо створювати моменти, коли дитина виходить на одне поле з професійними футболістами і бачить: велика мрія не десь далеко, вона може бути значно ближчою, ніж здається. Для когось цей матч залишиться яскравим спогадом, а для когось стане стимулом тренуватися, вірити у власні сили та не відмовлятися від своєї мрії. Саме заради таких моментів ми продовжуємо "День із командою Королів", залучаємо нові футбольні клуби та розширюємо географію проєкту. Ми хочемо, щоб якомога більше українських дітей отримали такий  досвід.", - зазначив засновник Betking Foundation Павло Журило.

У ФК "Нива" також наголошують, що участь у проєкті – дає клубу можливість бути ближчим до дітей, для яких футбол уже  став частиною життя.

"Для наших футболістів це теж особливий матч. На полі ти бачиш не просто 50 дітей, а 50 маленьких футболістів, які щиро люблять цю гру. Можливо, для когось із них сьогоднішня зустріч стане ще одним поштовхом продовжувати тренування, працювати над собою і мріяти про професійний футбол. Ми раді бути частиною такого дня і бачити ці емоції дітей наживо", - зазначив головний тренер  ФК "Нива" Тернопіль Іван Федик.

Від одного матчу до всеукраїнського проєкту

Тернопіль став наступним містом на карті "Дня із командою Королів". Упродовж двох років проєкт об'єднав  понад 330 дітей з різних міст України.

Матчі відбулися у Києві, Бучі, Рівному, Олександрії, Ірпені та Ужгороді. До ініціативи долучалися професійні футбольні клуби, які на один день ставали для дітей не спортсменами з екранів і трибун, а суперниками та партнерами на футбольному полі. 

Betking Foundation планує й надалі розширювати географію "Дня із командою Королів" та залучати до проєкту нові футбольні клуби, щоб участь у таких матчах могли взяти діти з різних регіонів України. 

Український проєкт, який отримав міжнародне визнання

"День із командою Королів" увійшов до фіналу конкурсу Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку 2025". 

У 2026 році проєкт також  отримав дві нагороди Davos Communications Awards: золото в категорії "Найкраща спортивна або розважальна кампанія" та срібло в категорії "Найкраща кампанія в соціальних мережах".

Для Betking Foundation ці відзнаки стали міжнародним визнанням української соціальної ініціативи, яка як інструмент підтримки дітей та створює для них простір для спілкування, нових вражень і мрій. 

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.

Лілія Подоляк

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