Не просто игра: Павел Журило и Betking Foundation провели благотворительный матч в Ирпене

Такой нестандартный формат стал изюминкой третьего благотворительного мероприятия "День с командой Королей", организованного основателем Betking Foundation Павлом Журило при поддержке ФК "Кудровка".

Футбол как терапия

Стадион профессионального колледжа НУБиП превратился в арену невероятных эмоций и неожиданных талантов. Уже с первых минут игры стало понятно: это не просто футбольный матч, а настоящая терапия радости. Дети, одетые в символические футболки, с азартом пытались обыграть опытных спортсменов и чувствовали себя звездами большого спорта. Матч, где 50 детей противостояли 11 игрокам ФК "Кудровка", стал настоящим шоу, наполненным смехом, эмоциями и невероятной энергией трибун. На поле царил не только азарт, но и командный дух, искренняя радость и вера в собственные силы.

Улыбки детей — инвестиция в будущее Украины

Павел Журило, основатель Betking Foundation, поддержал маленьких участников и подчеркнул: "Мы не просто играем в футбол. Мы создаем пространство, где дети чувствуют: они не одиноки, они достойны успеха. Такие проекты — это инвестиция в будущее, в уверенность, социализацию и веру в собственные силы. Каждый ребенок должен знать: рядом обязательно есть люди, которые верят в него".

Организаторы подчеркивают: футбол — это инструмент перемен, возможность научиться работать в команде и чувствовать поддержку. Благотворительное мероприятие "День с командой Королей" не только дарит детям праздник, но и помогает сформировать фундамент для их развития, самостоятельности и уверенности в том, что большие победы начинаются с маленьких шагов.

Единство через спорт

Президент ФК "Кудровка" Роман Солодаренко отметил: "Сегодняшний матч показал, что футбол вдохновляет не только на поле, но и в повседневной жизни. Благодаря инициативе Betking Foundation дети почувствовали себя частью большой футбольной семьи и нашли новых друзей. Наши профессиональные игроки не просто играли — они помогали детям поверить в свои силы".

После финального свистка праздник продолжился: дети получили подарки, автографы от футболистов, сделали памятные фото, поделились впечатлениями и полакомились вкусным обедом.

Проект "День с командой Королей"

Социальный проект "День с командой Королей", основанный Павлом Журило и Betking Foundation, уже объединил более 150 детей в Ровно, Александрии и Ирпене. В мероприятиях приняли участие дети-переселенцы и дети, чьи родители защищают Украину на фронте.

Цель инициативы — подарить детям новые эмоции, поддержку, командный дух и вдохновение от профессиональных спортсменов

Проект "День с командой Королей" является частью масштабной социальной программы поддержки детей, пострадавших от войны, и демонстрирует важность объединения усилий бизнеса и спорта для поддержки тех, кто больше всего нуждается в заботе.