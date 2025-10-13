Не просто игра: Павел Журило и Betking Foundation провели благотворительный матч в Ирпене

$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2080 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 6000 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 7870 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 8436 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 11461 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 12547 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 17182 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11952 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13547 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
10:25 • 27833 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярные новости
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем13 октября, 06:07 • 16965 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей13 октября, 07:11 • 18492 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 12708 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе13 октября, 08:38 • 21772 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 18815 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 9672 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 17183 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 27834 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 26537 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 32036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 1440 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 2754 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 3336 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 42775 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 74318 просмотра
Актуальное
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101

Не просто игра: Павел Журило и Betking Foundation провели благотворительный матч в Ирпене

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В сердце Ирпеня, на стадионе профессионального колледжа НУБиП, состоялся благотворительный матч, где 50 детей в возрасте 7-12 лет бросили вызов профессиональной команде футболистов.

Не просто игра: Павел Журило и Betking Foundation провели благотворительный матч в Ирпене

Такой нестандартный формат стал изюминкой третьего благотворительного мероприятия "День с командой Королей", организованного основателем Betking Foundation Павлом Журило при поддержке ФК "Кудровка".

Футбол как терапия

Стадион профессионального колледжа НУБиП превратился в арену невероятных эмоций и неожиданных талантов. Уже с первых минут игры стало понятно: это не просто футбольный матч, а настоящая терапия радости. Дети, одетые в символические футболки, с азартом пытались обыграть опытных спортсменов и чувствовали себя звездами большого спорта. Матч, где 50 детей противостояли 11 игрокам ФК "Кудровка", стал настоящим шоу, наполненным смехом, эмоциями и невероятной энергией трибун. На поле царил не только азарт, но и командный дух, искренняя радость и вера в собственные силы.

Улыбки детей — инвестиция в будущее Украины

Павел Журило, основатель Betking Foundation, поддержал маленьких участников и подчеркнул: "Мы не просто играем в футбол. Мы создаем пространство, где дети чувствуют: они не одиноки, они достойны успеха. Такие проекты — это инвестиция в будущее, в уверенность, социализацию и веру в собственные силы. Каждый ребенок должен знать: рядом обязательно есть люди, которые верят в него".

Организаторы подчеркивают: футбол — это инструмент перемен, возможность научиться работать в команде и чувствовать поддержку. Благотворительное мероприятие "День с командой Королей" не только дарит детям праздник, но и помогает сформировать фундамент для их развития, самостоятельности и уверенности в том, что большие победы начинаются с маленьких шагов.

Единство через спорт

Президент ФК "Кудровка" Роман Солодаренко отметил: "Сегодняшний матч показал, что футбол вдохновляет не только на поле, но и в повседневной жизни. Благодаря инициативе Betking Foundation дети почувствовали себя частью большой футбольной семьи и нашли новых друзей. Наши профессиональные игроки не просто играли — они помогали детям поверить в свои силы".

После финального свистка праздник продолжился: дети получили подарки, автографы от футболистов, сделали памятные фото, поделились впечатлениями и полакомились вкусным обедом.

Проект "День с командой Королей"

Социальный проект "День с командой Королей", основанный Павлом Журило и Betking Foundation, уже объединил более 150 детей в Ровно, Александрии и Ирпене. В мероприятиях приняли участие дети-переселенцы и дети, чьи родители защищают Украину на фронте.

Цель инициативы — подарить детям новые эмоции, поддержку, командный дух и вдохновение от профессиональных спортсменов

Проект "День с командой Королей" является частью масштабной социальной программы поддержки детей, пострадавших от войны, и демонстрирует важность объединения усилий бизнеса и спорта для поддержки тех, кто больше всего нуждается в заботе.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
благотворительность
Александрия
Украина
Ровно