Не просто гра: Павло Журило та Betking Foundation провели благодійний матч в Ірпені

$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2676 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6946 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8456 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8936 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11682 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12626 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17418 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11983 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13578 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28041 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярнi новини
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей13 жовтня, 07:11 • 18649 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 12866 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 21926 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 19014 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 9946 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 10064 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 17416 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 28040 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 26706 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32197 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 614 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 1700 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 2994 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 3530 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 42855 перегляди
Актуальне
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
E-6 Mercury

Не просто гра: Павло Журило та Betking Foundation провели благодійний матч в Ірпені

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

У серці Ірпеня, на стадіоні фахового коледжу НУБіП, відбувся благодійний матч, де 50 дітей віком 7-12 років кинули виклик професійній команді футболістів.

Не просто гра: Павло Журило та Betking Foundation провели благодійний матч в Ірпені

Такий нестандартний формат став родзинкою третього благодійного заходу "День із командою Королів", організованого засновником Betking Foundation Павлом Журилом, за підтримки ФК "Кудрівка".

Футбол як терапія

Стадіон фахового коледжу НУБіП перетворився на арену неймовірних емоцій та несподіваних талантів. Вже з перших хвилин гри стало зрозуміло: це не просто футбольний матч, а справжня терапія радості. Дітлахи, одягнені у символічні футболки, з азартом намагалися обіграти досвідчених спортсменів і відчували себе зірками великого спорту. Матч, де 50 дітей протистояли 11 гравцям ФК "Кудрівка", став справжнім шоу, наповненим сміхом, емоціями та неймовірною енергією трибун. На полі панував не лише азарт, а й командний дух, щира радість і віра у власні сили.

Усмішки дітей —  інвестиція в майбутнє України

Павло Журило, засновник Betking Foundation, підтримав маленьких учасників та наголосив: "Ми не просто граємо у футбол. Ми створюємо простір, де діти відчувають: вони не самотні, вони варті успіху. Такі проєкти – це інвестиція у майбутнє, у впевненість, соціалізацію та віру у власні сили. Кожна дитина має знати: поряд обов'язково є люди, які вірять у неї".

Організатори підкреслюють: футбол — це інструмент змін, можливість навчитися працювати в команді та відчувати підтримку. Благодійний захід "День із командою Королів" не лише дарує дітям свято, а й допомагає формувати фундамент для їхнього розвитку, самостійності та впевненості в тому, що великі перемоги починаються з маленьких кроків. 

Єдність через спорт

Президент ФК "Кудрівка" Роман Солодаренко зазначив: "Сьогоднішній матч показав, що футбол надихає не лише на полі, а й у повсякденному житті. Завдяки ініціативі Betking Foundation діти відчули себе частиною великої футбольної родини та знайшли нових друзів. Наші професійні гравці не просто грали — вони допомагали дітям повірити у власні сили".

Після фінального свистка свято продовжилося: діти отримали подарунки, автографи від футболістів, зробили пам’ятні фото, поділилися враженнями та поласували смачним обідом.

Проєкт "День із командою Королів"

Соціальний проєкт "День із командою Королів", започаткований Павлом Журилом і Betking Foundation, уже об’єднав понад 150 дітей у Рівному, Олександрії та Ірпені. Участь у заходах взяли діти-переселенці та діти, чиї батьки боронять Україну на фронті.

Мета ініціативи — подарувати дітлахам нові емоції, підтримку, командний дух і натхнення від професійних спортсменів 

Проєкт "День із командою Королів" є частиною масштабної соціальної програми підтримки дітей, які постраждали від війни, та демонструє важливість об'єднання зусиль бізнесу та спорту задля підтримки тих, хто найбільше потребує турботи.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
благодійність
Олександрія
Україна
Рівне