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Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк
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В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп
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Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом
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До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
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В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
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Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС
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Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
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