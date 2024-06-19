В Кировоградской области в Александровском районе в результате вражеской дроновой атаки повреждены окна в нескольких помещениях, пострадавших нет, сообщил в среду утром глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна. Предварительно - без пострадавших", - написал Райкович в Telegram после ночной атаки рф.

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