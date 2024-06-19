Через дронову атаку рф пошкоджено будівлі на Кіровоградщині, постраждалих немає
Київ • УНН
В Олександрівському районі Кіровоградської області в результаті дронової атаки ворога пошкоджено вікна у кількох будинках, постраждалих немає.
У Кіровоградській області в Олександрівському районі у результаті ворожої дронової атаки пошкоджено вікна у кількох приміщеннях, постраждалих немає, повідомив у середу вранці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна. Попередньо - без постраждалих", - написав Райкович у Telegram після нічної атаки рф.
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