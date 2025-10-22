В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь

Ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных. УНН рассказывает, в каких регионах введены графики почасовых отключений, и где узнать свою очередь.

Сумщина

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", сегодня, 22 октября, начиная с 16:30, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

До этого времени действуют графики аварийных отключений. После перехода на почасовые - графики аварийных отключений будут отменены.

Как пояснили в компании, на схеме отображено:

желтые окошки – свет есть;

темные окошки – света нет.

В "Сумыоблэнерго" призвали, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы.

Узнать свою очередь/подчергу можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения-Узнать очередь ГПО по ссылке.

Житомирщина

Также сегодня, 22 октября, по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине введены графики почасовых отключений.

Причина – острый дефицит мощности вследствие повреждений от российских обстрелов.

Для некоторых очередей графики почасовых отключений уже начали действовать с 12:30.

В течение суток объем применения ограничений может быть изменен.

Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго

Полтавщина

На Полтавщине графики почасовых отключений будут применены с 18:30 до 00:00 в объеме 2,5 очереди.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Черкасщина

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября с 13:30 до 15:30 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям):

1.І - 13:30 - 15:30;

1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям, можно посмотреть по ссылке.

Перед этим в области действовали графики аварийных отключений, которые уже отменены. Для промышленности и бизнеса Черкасской области, 22 октября с 16:00 до 22:00, будут применены графики ограничения мощности.

Кировоградщина

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 13:00 на замену графика аварийных отключений в Кропивницком и Александрийском административных районах Кировоградской области будет применен следующий график почасовых отключений:

Очередь 1.1: 13-15, 19-21;

Очередь 1.2: 13-15, 19-21;

Очередь 2.1: 13-15, 19-21;

Очередь 2.2: 13-15, 19-21;

Очередь 3.1: 15-17, 21-23;

Очередь 3.2: 15-17, 21-23;

Очередь 4.1: 15-17, 21-23;

Очередь 4.2: 15-17, 21-23;

Очередь 5.1: 17-19, 23-24;

Очередь 5.2: 17-19, 23-24;

Очередь 6.1: 17-19, 23-24;

Очередь 6.2: 17-19, 23-24;

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Харьковщина

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Сейчас уже введено 2,5 очереди отключений.

Черниговщина

Графики почасовых отключений на 22 октября в Черниговской области были введены еще вчера.

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Сегодня в компании сообщили, что ночью враг попал еще в три важных энергообъекта в Корюковском и Новгород-Северском районах. Энергетики приступили к восстановлению, однако его темпы замедляются неблагоприятной ситуацией с безопасностью.

В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА

Днепропетровщина

Днепропетровская область по команде Укрэнерго перешла с экстренных отключений на графики стабилизационных отключений.

Киевщина

Киевская область, как и Днепропетровская, с экстренных отключений перешла на графики стабилизационных отключений.

