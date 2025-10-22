В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
Несколько областей Украины, включая Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Киевскую, перешли на почасовые графики отключения электроэнергии 22 октября. Это произошло вместо аварийных отключений, которые были отменены в некоторых регионах.
Ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных.
Сумщина
Как сообщили в "Сумыоблэнерго", сегодня, 22 октября, начиная с 16:30, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
До этого времени действуют графики аварийных отключений. После перехода на почасовые - графики аварийных отключений будут отменены.
Как пояснили в компании, на схеме отображено:
- желтые окошки – свет есть;
- темные окошки – света нет.
В "Сумыоблэнерго" призвали, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы.
Узнать свою очередь/подчергу можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения-Узнать очередь ГПО по ссылке.
Житомирщина
Также сегодня, 22 октября, по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине введены графики почасовых отключений.
Причина – острый дефицит мощности вследствие повреждений от российских обстрелов.
Для некоторых очередей графики почасовых отключений уже начали действовать с 12:30.
В течение суток объем применения ограничений может быть изменен.
Полтавщина
На Полтавщине графики почасовых отключений будут применены с 18:30 до 00:00 в объеме 2,5 очереди.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
Черкасщина
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября с 13:30 до 15:30 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям):
- 1.І - 13:30 - 15:30;
- 1.ІІ - 13:30 - 15:30.
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям, можно посмотреть по ссылке.
Перед этим в области действовали графики аварийных отключений, которые уже отменены. Для промышленности и бизнеса Черкасской области, 22 октября с 16:00 до 22:00, будут применены графики ограничения мощности.
Кировоградщина
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 13:00 на замену графика аварийных отключений в Кропивницком и Александрийском административных районах Кировоградской области будет применен следующий график почасовых отключений:
- Очередь 1.1: 13-15, 19-21;
- Очередь 1.2: 13-15, 19-21;
- Очередь 2.1: 13-15, 19-21;
- Очередь 2.2: 13-15, 19-21;
- Очередь 3.1: 15-17, 21-23;
- Очередь 3.2: 15-17, 21-23;
- Очередь 4.1: 15-17, 21-23;
- Очередь 4.2: 15-17, 21-23;
- Очередь 5.1: 17-19, 23-24;
- Очередь 5.2: 17-19, 23-24;
- Очередь 6.1: 17-19, 23-24;
- Очередь 6.2: 17-19, 23-24;
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Харьковщина
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Сейчас уже введено 2,5 очереди отключений.
Черниговщина
Графики почасовых отключений на 22 октября в Черниговской области были введены еще вчера.
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Сегодня в компании сообщили, что ночью враг попал еще в три важных энергообъекта в Корюковском и Новгород-Северском районах. Энергетики приступили к восстановлению, однако его темпы замедляются неблагоприятной ситуацией с безопасностью.
Днепропетровщина
Днепропетровская область по команде Укрэнерго перешла с экстренных отключений на графики стабилизационных отключений.
Киевщина
Киевская область, как и Днепропетровская, с экстренных отключений перешла на графики стабилизационных отключений.
