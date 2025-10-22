В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 690 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2218 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3706 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5406 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5026 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6542 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15345 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16951 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26089 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31554 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 692 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2222 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7380 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13588 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 568 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28348 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43426 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 52990 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43096 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь

Киев • УНН

 • 7386 просмотра

Несколько областей Украины, включая Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Киевскую, перешли на почасовые графики отключения электроэнергии 22 октября. Это произошло вместо аварийных отключений, которые были отменены в некоторых регионах.

В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь

Ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных. УНН рассказывает, в каких регионах введены графики почасовых отключений, и где узнать свою очередь. 

Сумщина 

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", сегодня, 22 октября, начиная с 16:30, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. 

До этого времени действуют графики аварийных отключений. После перехода на почасовые - графики аварийных отключений будут отменены. 

Как пояснили в компании, на схеме отображено:

  • желтые окошки – свет есть;
    • темные окошки – света нет.

      В "Сумыоблэнерго" призвали, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы.

      Узнать свою очередь/подчергу можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения-Узнать очередь ГПО по ссылке

      Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22.10.25, 13:59 • 5706 просмотров

      Житомирщина 

      Также сегодня, 22 октября, по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине введены графики почасовых отключений. 

      Причина – острый дефицит мощности вследствие повреждений от российских обстрелов.

      Для некоторых очередей графики почасовых отключений уже начали действовать с 12:30. 

      В течение суток объем применения ограничений может быть изменен.

      Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22.10.25, 08:34 • 33264 просмотра

      Полтавщина 

      На Полтавщине графики почасовых отключений будут применены с 18:30 до 00:00 в объеме 2,5 очереди.

      Ознакомиться с графиком можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

      Черкасщина 

      Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября с 13:30 до 15:30 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений. 

      Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям):

      • 1.І - 13:30 - 15:30;
        • 1.ІІ - 13:30 - 15:30. 

          Перечень адресов, обесточиваемых по очередям, можно посмотреть по ссылке. 

          Перед этим в области действовали графики аварийных отключений, которые уже отменены. Для промышленности и бизнеса Черкасской области, 22 октября с 16:00 до 22:00, будут применены графики ограничения мощности. 

          Кировоградщина 

          По распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 13:00 на замену графика аварийных отключений в Кропивницком и Александрийском административных районах Кировоградской области будет применен следующий график почасовых отключений:

          • Очередь 1.1: 13-15, 19-21;
            • Очередь 1.2: 13-15, 19-21;
              • Очередь 2.1: 13-15, 19-21;
                • Очередь 2.2: 13-15, 19-21;
                  • Очередь 3.1: 15-17, 21-23;
                    • Очередь 3.2: 15-17, 21-23;
                      • Очередь 4.1: 15-17, 21-23;
                        • Очередь 4.2: 15-17, 21-23;
                          • Очередь 5.1: 17-19, 23-24;
                            • Очередь 5.2: 17-19, 23-24;
                              • Очередь 6.1: 17-19, 23-24;
                                • Очередь 6.2: 17-19, 23-24;

                                  Узнать свою очередь можно по ссылке

                                  Харьковщина 

                                  Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Сейчас уже введено 2,5 очереди отключений. 

                                  Черниговщина

                                  Графики почасовых отключений на 22 октября в Черниговской области были введены еще вчера. 

                                  В "Черниговоблэнерго" сообщили, что если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться. 

                                  Сегодня в компании сообщили, что ночью враг попал еще в три важных энергообъекта в Корюковском и Новгород-Северском районах. Энергетики приступили к восстановлению, однако его темпы замедляются неблагоприятной ситуацией с безопасностью. 

                                  В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА22.10.25, 14:17 • 1734 просмотра

                                  Днепропетровщина 

                                  Днепропетровская область по команде Укрэнерго перешла с экстренных отключений на графики стабилизационных отключений.

                                  Киевщина 

                                  Киевская область, как и Днепропетровская, с экстренных отключений перешла на графики стабилизационных отключений.

                                  Часть домов в Киеве осталась без горячей воды из-за ночных обстрелов: какие районы пострадали22.10.25, 13:34 • 2074 просмотра

                                  Павел Башинский

                                  ОбществоЭкономикапубликации
                                  Графики отключений электроэнергии
                                  Энергетика
                                  Война в Украине
                                  Отключение света
                                  Блэкаут
                                  Электроэнергия
                                  Житомирская область
                                  Сумская область
                                  Киевская область
                                  Черкасская область
                                  Кировоградская область
                                  Харьковская область
                                  Полтавская область
                                  Днепропетровская область
                                  Черниговская область
                                  Укрэнерго
                                  Александрия
                                  Украина
                                  Кропивницкий