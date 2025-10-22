$41.740.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу

Київ • УНН

 • 8224 перегляди

Декілька областей України, включаючи Сумщину, Житомирщину, Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину, Харківщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину та Київщину, перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії 22 жовтня. Це сталося замість аварійних відключень, які були скасовані в деяких регіонах.

У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу

Низка областей в Україні перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних. УНН розповідає, у яких регіонах введені графіки погодинних відключень, та де дізнатися свою чергу. 

Сумщина 

Як повідомили в "Сумиобленерго", сьогодні, 22 жовтня, починаючи з 16:30, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. 

До цього часу тривають графіки аварійних відключень. Після переходу на погодинні - графіки аварійних відключень буде скасовано. 

Як пояснили в компанії, на схемі відображено:

  • жовті віконечка – світло є;
    • темні віконечка – світла немає.

      У "Сумиобленерго" закликали, коли світло з’являється, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно. Під час відключення краще витягнути з розеток побутові прилади.

      Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ за посиланням

      Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла22.10.25, 13:59 • 5724 перегляди

      Житомирщина 

      Також сьогодні, 22 жовтня, за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на Житомирщині введено графіки погодинних відключень. 

      Причина – гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень від російських обстрілів.

      Для деяких черг графіки погодинних відключень вже почали діяти з 12:30. 

      Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

      Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22.10.25, 08:34 • 33692 перегляди

      Полтавщина 

      На полтавщині графіки погодинних відключень буде застосовано з 18:30 до 00:00 в обсязі 2,5 черги.

      Ознайомитися з графіком можна за посиланням. Перелік адрес тут.

      Черкащина 

      Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. 

      Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):

      • 1.І - 13:30 - 15:30;
        • 1.ІІ - 13:30 - 15:30. 

          Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах можна переглянути за посиланням. 

          Перед цим в області діяли графіки аварійних відключень, які вже скасовано. Для промисловості та бізнесу Черкаської області, 22 жовтня з 16:00 до 22:00, будуть застосовані графіки обмеження потужності. 

          Кіровоградщина 

          За розпорядженням НЕК "Укренерго" з 13:00 на заміну графіка аварійних відключень в Кропиницкому та Олександрійскому адміністративних районах Кіровоградської області буде застосовано наступний графік погодинних відключень:

          • Черга 1.1: 13-15, 19-21;
            • Черга 1.2: 13-15, 19-21;
              • Черга 2.1: 13-15, 19-21;
                • Черга 2.2: 13-15, 19-21;
                  • Черга 3.1: 15-17, 21-23;
                    • Черга 3.2: 15-17, 21-23;
                      • Черга 4.1: 15-17, 21-23;
                        • Черга 4.2: 15-17, 21-23;
                          • Черга 5.1: 17-19, 23-24;
                            • Черга 5.2: 17-19, 23-24;
                              • Черга 6.1: 17-19, 23-24;
                                • Черга 6.2: 17-19, 23-24;

                                  Дізнатися свою чергу можна за посиланням

                                  Харківщина 

                                  Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня у Харківській області застосовані графіки погодинних відключень. Наразі вже уведено 2,5 черги відключень. 

                                  Чернігівщина

                                  Графіки погодинних відключень на 22 жовтня, у Чернігівській області були введені ще вчора. 

                                  В "Чернігівобленерго" повідомили, що якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься. 

                                  Сьогодні у компанії повідомили, що вночі ворог поцілив ще у три важливих енергооб’єкти  у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Енергетики приступили до відновлення, однак його темпи сповільнюються несприятливою безпековою ситуацією. 

                                  На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА22.10.25, 14:17 • 1754 перегляди

                                  Дніпропетровщина 

                                  Дніпропетровська область за командою Укренерго перейшло з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень.

                                  Київщина 

                                  Київська область, як і Дніпропетровська, з екстрених відключень перейшла до графіків стабілізаційних відключень.

                                  Частина будинків у Києві залишилася без гарячої води через нічні обстріли: які райони постраждали22.10.25, 13:34 • 2110 переглядiв

                                  Павло Башинський

