У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу

Низка областей в Україні перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних. УНН розповідає, у яких регіонах введені графіки погодинних відключень, та де дізнатися свою чергу.

Сумщина

Як повідомили в "Сумиобленерго", сьогодні, 22 жовтня, починаючи з 16:30, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

До цього часу тривають графіки аварійних відключень. Після переходу на погодинні - графіки аварійних відключень буде скасовано.

Як пояснили в компанії, на схемі відображено:

жовті віконечка – світло є;

темні віконечка – світла немає.

У "Сумиобленерго" закликали, коли світло з’являється, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно. Під час відключення краще витягнути з розеток побутові прилади.

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ за посиланням.

Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла

Житомирщина

Також сьогодні, 22 жовтня, за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на Житомирщині введено графіки погодинних відключень.

Причина – гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень від російських обстрілів.

Для деяких черг графіки погодинних відключень вже почали діяти з 12:30.

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго

Полтавщина

На полтавщині графіки погодинних відключень буде застосовано з 18:30 до 00:00 в обсязі 2,5 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Черкащина

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):

1.І - 13:30 - 15:30;

1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах можна переглянути за посиланням.

Перед цим в області діяли графіки аварійних відключень, які вже скасовано. Для промисловості та бізнесу Черкаської області, 22 жовтня з 16:00 до 22:00, будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Кіровоградщина

За розпорядженням НЕК "Укренерго" з 13:00 на заміну графіка аварійних відключень в Кропиницкому та Олександрійскому адміністративних районах Кіровоградської області буде застосовано наступний графік погодинних відключень:

Черга 1.1: 13-15, 19-21;

Черга 1.2: 13-15, 19-21;

Черга 2.1: 13-15, 19-21;

Черга 2.2: 13-15, 19-21;

Черга 3.1: 15-17, 21-23;

Черга 3.2: 15-17, 21-23;

Черга 4.1: 15-17, 21-23;

Черга 4.2: 15-17, 21-23;

Черга 5.1: 17-19, 23-24;

Черга 5.2: 17-19, 23-24;

Черга 6.1: 17-19, 23-24;

Черга 6.2: 17-19, 23-24;

Дізнатися свою чергу можна за посиланням.

Харківщина

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня у Харківській області застосовані графіки погодинних відключень. Наразі вже уведено 2,5 черги відключень.

Чернігівщина

Графіки погодинних відключень на 22 жовтня, у Чернігівській області були введені ще вчора.

В "Чернігівобленерго" повідомили, що якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.

Сьогодні у компанії повідомили, що вночі ворог поцілив ще у три важливих енергооб’єкти у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Енергетики приступили до відновлення, однак його темпи сповільнюються несприятливою безпековою ситуацією.

На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА

Дніпропетровщина

Дніпропетровська область за командою Укренерго перейшло з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень.

Київщина

Київська область, як і Дніпропетровська, з екстрених відключень перейшла до графіків стабілізаційних відключень.

Частина будинків у Києві залишилася без гарячої води через нічні обстріли: які райони постраждали