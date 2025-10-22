Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла

Низка областей в Україні переходять на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних, але у частині регіонів продовжують діяти аварійні вимкнення, повідомили у середу в НЕК "Укренерго", пише УНН.

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) - повідомили в Укренерго.

Як дізнатися про відключення

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення - вказали в Укренерго.

