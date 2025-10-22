Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
Киев • УНН
Ряд областей в Украине переходят на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных, но в части регионов продолжают действовать аварийные отключения, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
С целью запитки длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО)
Как узнать об отключении
Узнать время и продолжительность обесточиваний по вашему адресу – можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
В части областей – продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения
