10:59 • 574 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 2392 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 8152 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 12751 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 22328 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:20 • 25780 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33926 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45189 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43568 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35056 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 13706 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 12293 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 22948 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 32603 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго05:34 • 25330 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 1382 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 5198 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 9978 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto08:35 • 12735 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 22311 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Василий Малюк
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Париж
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 24505 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 39600 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 49395 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 39694 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 95435 просмотра
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
БМ-21 «Град»

Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света

Киев • УНН

 • 572 просмотра

В Украине ряд областей переходит на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных. Однако в некоторых регионах продолжают действовать аварийные отключения.

Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света

Ряд областей в Украине переходят на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных, но в части регионов продолжают действовать аварийные отключения, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

С целью запитки длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО)

- сообщили в Укрэнерго.

Как узнать об отключении

Узнать время и продолжительность обесточиваний по вашему адресу – можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

В части областей – продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения

- указали в Укрэнерго.

Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22.10.25, 08:34 • 25387 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина