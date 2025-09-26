В Кировоградской области разоблачили 18 должностных лиц, подрядчиков и депутатов, которых подозревают в хищении почти 80 миллионов гривен

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области только за последние сутки сообщили о подозрении 18 лицам – главам общин, депутатам, подрядчикам, поставщикам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Исполнительный директор ПАО "Гайворонский специализированный карьер" по предварительному сговору с главным инженером и маркшейдером общества осуществили незаконную добычу 42 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – мигматита, путем проведения взрывных работ после завершения действия разрешения на пользование недрами. Убытки окружающей природной среде составляют 43 млн гривен - говорится в сообщении.

Также должностное лицо филиала "Оныкиевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" допустило незаконную порубку 225 деревьев на территории природно-заповедного фонда, чем нанесло 5 млн гривен ущерба окружающей среде.

Директор общества с ограниченной ответственностью завладел бюджетными средствами при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия в пгт. Устиновка Кропивницкого района. Физическое лицо-предприниматель вследствие ненадлежащего осуществления технического надзора за указанными работами допустил завышение их стоимости. Размер нанесенного ущерба составляет 1,6 млн гривен.

Бывший начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Знаменской РГА, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выдал строительные паспорта относительно принадлежности объектов к домохозяйствам, в результате чего физическое лицо мошенническим путем завладело компенсацией от продажи электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере 17,4 млн гривен.

Кетрисановский сельский голова осуществил незаконную выплату заработной платы работникам совета. Убытки государству составляют 3,5 млн гривен.

Физическое лицо - предприниматель завладело бюджетными средствами при поставке угля учебному заведению Александрийского района, чем причинило убытки в размере 1,7 млн гривен.

Директор малого предприятия в форме ООО по предварительному сговору с главным бухгалтером, директорами двух частных предприятий и физическим лицом-предпринимателем осуществили поставку песка государственному предприятию "ВостГОК" по завышенной стоимости. Убытки государству составляют 1 млн гривен.

Директор ООО завладел 77 тоннами семян подсолнечника, находившегося на ответственном хранении общества и принадлежавшего одному из учебных заведений Кропивницкого района. Размер нанесенного ущерба достигает 774 тыс. гривен.

Исполняющий обязанности директора коммунального некоммерческого предприятия "Попаснянская городская многопрофильная больница" Попаснянского городского совета, релоцированного из Луганщины, осуществил растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования для нужд больницы по завышенной стоимости. Убытки государству составляют 438 тыс. гривен.

Директор общества завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте здания городской больницы № 1 в г. Александрия, причинив 180 тыс. гривен убытков государству.

Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес заведомо недостоверные сведения относительно принадлежащего ему имущества на сумму 4,4 млн гривен в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Общая сумма установленных убытков государству и стоимость незадекларированного имущества в этих уголовных производствах составляет почти 80 млн грн.

Сейчас в уголовных производствах продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, и завершение досудебного расследования.

Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей.

