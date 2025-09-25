Национальный музей в Пирогово едва не потерял 1,5 га земли: разоблачены организаторы схемы
Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Злоумышленники пытались противоправно получить в пользование 1,5 га земли, подделав документы и зарегистрировав право собственности на несуществующие объекты недвижимости.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
Речь идет о руководителе и сотруднице частного общества, которые разработали и воплощали план противоправного получения в пользование земельного участка площадью 1,5 га, находящегося в государственной собственности и находящегося в постоянном пользовании музея
По информации прокуратуры, для этого руководитель общества изготовил поддельные технические паспорта, справки и акты приема-передачи и на их основании зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости общей площадью более 8 тыс. кв.м.
После этого провел собрание участников общества, включил фиктивные объекты в уставный капитал и пытался оформить землеустроительную документацию
Впрочем, как отмечают в ведомстве, реализовать свой замысел до конца злоумышленники не успели – незаконные действия были разоблачены правоохранителями в сотрудничестве с руководством музея.
"На землю наложен арест, государству не нанесен ущерб на более 10 млн грн", - уточняется в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
