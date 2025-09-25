Національний музей у Пирогові ледь не втратив 1,5 га землі: викрито організаторів схеми
Київ • УНН
Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру організатору та спільниці незаконної схеми заволодіння землею Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Зловмисники намагалися протиправно отримати у користування 1,5 га землі, підробивши документи та зареєструвавши право власності на неіснуючі об'єкти нерухомості.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та спільниці незаконної схеми заволодіння землею на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, пише УНН.
Йдеться про керівника та працівницю приватного товариства, які розробили та втілювали план протиправного отримання в користування земельної ділянки площею 1,5 га, що перебуває у державній власності та знаходиться у постійному користуванні музею
За інформацією прокуратури, для цього керівник товариства виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі і їх підставі зареєстрував право власності на об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тис. кв.м.
Після цього провів збори учасників товариства, включив фіктивні об’єкти до статутного капіталу та намагався оформити землевпорядну документацію
Втім, як наголошують у відомстві, реалізувати свій задум до кінця зловмисники не встигли – незаконні дії було викрито правоохоронцями у співпраці із керівництвом музею.
"На землю накладено арешт, державі не завдано збитків на понад 10 млн грн", - уточнюється в повідомленні.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
