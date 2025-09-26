На Кіровоградщині викрили 18 посадовців, підрядників і депутатів, яких підозрюють у розкраданні майже 80 мільйонів гривень

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 4558 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 11026 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8572 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 10587 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 15316 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19231 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 28876 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34450 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38949 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28386 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярнi новини
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27685 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19332 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 9322 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі11:19 • 8306 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14404 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 11026 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14559 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 28876 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34450 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38949 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Олександр Сирський
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігів
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 4558 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19472 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27817 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 33369 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 41240 перегляди
Актуальне
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

На Кіровоградщині викрили 18 посадовців, підрядників і депутатів, яких підозрюють у розкраданні майже 80 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру 18 особам. Їх звинувачують у розкраданні майже 80 мільйонів гривень бюджетних коштів та незаконному видобутку корисних копалин.

На Кіровоградщині викрили 18 посадовців, підрядників і депутатів, яких підозрюють у розкраданні майже 80 мільйонів гривень

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області лише упродовж останньої доби повідомили про підозру 18 особам – очільникам громад, депутатам, підрядникам, постачальникам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2  КК України.

Виконавчий директор ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за попередньою змовою з головним інженером та маркшейдером товариства здійснили незаконне видобування 42 тис. тонн корисних копалин загальнодержавного значення – мігматиту, шляхом проведення вибухових робіт після завершення дії дозволу на користування надрами. Збитки навколишньому природному середовищу становлять 43 млн гривень

- йдеться у повідомленні.

Також посадовець філії "Оникіївське лісове господарство" ДП "Ліси України" допустив незаконну порубку 225 дерев на території природно-заповідного фонду, чим завдав 5 млн гривень шкоди довкіллю.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття в смт. Устинівка Кропивницького району. Фізична особа-підприємець унаслідок неналежного здійснення технічного нагляду за вказаними роботами допустив завищення їх вартості. Розмір завданих збитків складає 1,6 млн гривень.

Колишній начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Знам’янської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно видав будівельні паспорти щодо належності об’єктів до домогосподарств, внаслідок чого фізична особа шахрайським шляхом заволоділа компенсацією від продажу електричної енергії за "зеленим тарифом" в розмірі 17,4 млн гривень.

Кетрисанівський сільський голова здійснив незаконну виплату заробітної плати працівникам ради. Збитки державі складають 3,5 млн гривень.

Фізична особа - підприємець заволоділа бюджетними коштами під час постачання вугілля закладу освіти Олександрійського району, чим спричинила збитки в розмірі 1,7 млн гривень.

Директор малого підприємства у формі ТОВ за попередньою змовою з головним бухгалтером, директорами двох приватних підприємств та фізичною особою-підприємцем здійснили постачання піску до державного підприємства "СхідГЗК" за завищеною вартістю. Збитки державі складають 1 млн гривень.

Національний музей у Пирогові ледь не втратив 1,5 га землі: викрито організаторів схеми25.09.25, 10:53 • 3054 перегляди

Директор ТОВ заволодів 77 тоннами насіння соняшника, що перебувало на відповідальному зберіганні товариства та належало одному з закладів освіти Кропивницького району. Розмір завданих збитків сягає 774 тис. гривень.

Виконувач обов’язків директора комунального некомерційного підприємства "Попаснянська міська багатопрофільна лікарня" Попаснянської міської ради, релокованого з Луганщини, здійснив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання для потреб лікарні за завищеною вартістю. Збитки державі складають 438 тис. гривень.

Директор товариства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту будівлі міської лікарні № 1 в м. Олександрія, спричинивши 180 тис. гривень збитків державі.

Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району вніс завідомо недостовірні відомості щодо належного йому майна на суму 4,4 млн гривень до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Загальна сума встановлених збитків державі та вартість незадекларованого майна у цих кримінальних провадженнях становить майже 80 млн грн.

Наразі у кримінальних провадженнях тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, та завершення досудового розслідування.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад.

"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн26.09.25, 10:46 • 2366 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Електроенергія
Кіровоградська область
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
Олександрія