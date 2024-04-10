На Кировоградщине работала ППО - Райкович

путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Путин сделает все, чтобы увеличить количество ударов по Украине в этом году и попытается сломать украинцев, но Украина должна быть сильной, чтобы закончить войну на своих условиях, об этом напомнил Президент Владимир Зеленский украинцам во время своего ежедневного видеообращения.