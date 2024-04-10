Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС

Из-за удара россиян по селу Липцы, что на Харьковщине погибли три человека, и два получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Харьковщина. По состоянию на 19:30 в с. Липцы аварийно-спасательные работы завершены. В результате атаки россиян трое погибших, из них 1 ребенок, пострадали 2 человека. - сообщили в ГСЧС.

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Ранее глава МВД Украины сообщал, что в результате российской атаки на Харьковщину сегодня погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.

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