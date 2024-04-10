Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Детали рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского на Харьковщину рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов во время сессии областного совета, передает УНН.

Доложил депутатам об оперативной ситуации в области. А также о деталях рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область, в ходе которого подняли вопросы защиты неба, возведения фортификаций, поддержки местного бизнеса, энергетической безопасности. - рассказал Синегубов.

Детали

Глава ОГА отметил, что во время сегодняшнего заседания облсовета депутаты поддержали озвученные вчера инициативы. А именно, чиновники утвердили единовременную денежную выплату в 50 тысяч гривен для жителей региона, которые были лишены свободы в результате агрессии РФ.

Также депутаты согласовали, что дети павших воинов будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 8 тыс. грн до достижения совершеннолетия. А семьи павших бойцов из населенных пунктов в районах области, кроме Харькова, могут получить ежемесячную скидку на коммунальные услуги в размере до 50%.

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Напомним

Накануне Президент Зеленский посетил https://unn.ua/news/zelenskyi-na-kharkivshchyni-zustrivsia-z-predstavnykamy-biznesu-obhovoryly-pidtrymku-mistsevykh-pidpryiemstv Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решения по усилению противовоздушной обороны и поддержки региональной экономики во время войны.